Інтерфакс-Україна
Події
23:25 28.08.2025

МЗС та Мінкультури засуджують присутність російського прапора на Венеційському кінофестивалі

1 хв читати

Міністерство закордонних справ та міністерство культури і стратегічних комунікацій України засуджують присутність російського прапора на Венеційському кінофестивалі, повідомила пресслужба МЗС.

"Фестиваль розпочався показом першої трагікомедії власного авторства. Під цим прапором російські військові просто зараз вчиняють воєнні злочини. Навіть сьогодні Росія здійснила жорстокий напад на Київ та низку інших українських міст, вбивши щонайменше 21 людину, зокрема 4 дітей. Водночас організатори воліють заплющувати на це очі та ще більше зіпсувати репутацію фестивалю", - ідеться в заяві в телеграм-каналі МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, поки Росія має свободу вибору, яким чином продовжувати вбивства цивільних в Україні, надання їй міжнародної культурної сцени – це не свобода мистецтва, а лицемірство, байдужість і підтримка ще більшого терору.

"Єдине, що зараз має зробити Венеційський кінофестиваль, – позбутися присутності Росії та російського прапора. #NoStageForRussia, поки РФ веде війну проти України", - резюмували в МЗС.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/6671

Теги: #прапор #рф #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:59 28.08.2025
РФ та Україна не готові самі припиняти війну, хоча їх лідери цього хочуть, Трамп зробить про це заяви

РФ та Україна не готові самі припиняти війну, хоча їх лідери цього хочуть, Трамп зробить про це заяви

20:49 28.08.2025
Мерц вважає, що після удару РФ по Києву зустріч Зеленського з Путіним не відбудеться

Мерц вважає, що після удару РФ по Києву зустріч Зеленського з Путіним не відбудеться

20:26 28.08.2025
Китай дозволяє РФ воювати попри їхні заяви, що не можна розширювати війну - Зеленський

Китай дозволяє РФ воювати попри їхні заяви, що не можна розширювати війну - Зеленський

20:10 28.08.2025
МЗС Ізраїлю висловило співчуття у зв'язку з атакою РФ по Києву

МЗС Ізраїлю висловило співчуття у зв'язку з атакою РФ по Києву

20:04 28.08.2025
У МЗС України наголошують на важливості припинення вогню: інакше дуже важко відкривати шлях до дипломатії

У МЗС України наголошують на важливості припинення вогню: інакше дуже важко відкривати шлях до дипломатії

19:50 28.08.2025
У МЗС України закликали партнерів визнати геноцидом депортацію кримських татар

У МЗС України закликали партнерів визнати геноцидом депортацію кримських татар

19:41 28.08.2025
Нічний обстріл Києва зміцнив рішучість Канади сприяти припиненню війни в Україні з наданням їй гарантій безпеки - прем’єр

Нічний обстріл Києва зміцнив рішучість Канади сприяти припиненню війни в Україні з наданням їй гарантій безпеки - прем’єр

19:12 28.08.2025
Угорському послу вручено ноту протесту у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні - Сибіга

Угорському послу вручено ноту протесту у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні - Сибіга

15:07 28.08.2025
МЗС Великої Британії викликало російського посла після пошкодження будівлі Британської Ради в Києві – ЗМІ

МЗС Великої Британії викликало російського посла після пошкодження будівлі Британської Ради в Києві – ЗМІ

13:03 27.08.2025
Туск призначить заступника голови МЗС радником, щоб усунути помічників Навроцького від переговорів щодо України

Туск призначить заступника голови МЗС радником, щоб усунути помічників Навроцького від переговорів щодо України

ВАЖЛИВЕ

США схвалили продаж Україні авіабоєприпасів на $825 млн – Держдеп

До 21 зросла кількість загиблих у Києві

РФ та Україна не готові самі припиняти війну, хоча їх лідери цього хочуть, Трамп зробить про це заяви

Китай дозволяє РФ воювати попри їхні заяви, що не можна розширювати війну - Зеленський

Вже 19 загиблих у Києві

ОСТАННЄ

США схвалили продаж Україні авіабоєприпасів на $825 млн – Держдеп

Більшість поїздів повертаються до графіка - "Укрзалізниця"

Загиблих в Києві вже 22 людини - Ткаченко

Зеленський зустрівся з новим президентом Польщі для синхронізації позицій напередодні великих дипломатичних подій

У Софіївській Борщагівці зупинили розважальний захід, проведення якого не було погоджено з військовими

Близько 20 тис абонентів на Харківщині залишаються без газу через аварію на газопроводі

До ліквідації наслідків повітряної атаки РФ на Київ залучено понад 20 волонтерів УЧХ

Кількість підтверджених жертв російської нічної атаки Києва, ймовірно, зростатиме - КМВА

Заява Верховної Ради України: Удар по представництву Євросоюзу в Києві - черговий перетин червоної лінії

Головкоми України й Норвегії обговорили напружену ситуацію на сході України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА