МЗС та Мінкультури засуджують присутність російського прапора на Венеційському кінофестивалі

Міністерство закордонних справ та міністерство культури і стратегічних комунікацій України засуджують присутність російського прапора на Венеційському кінофестивалі, повідомила пресслужба МЗС.

"Фестиваль розпочався показом першої трагікомедії власного авторства. Під цим прапором російські військові просто зараз вчиняють воєнні злочини. Навіть сьогодні Росія здійснила жорстокий напад на Київ та низку інших українських міст, вбивши щонайменше 21 людину, зокрема 4 дітей. Водночас організатори воліють заплющувати на це очі та ще більше зіпсувати репутацію фестивалю", - ідеться в заяві в телеграм-каналі МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, поки Росія має свободу вибору, яким чином продовжувати вбивства цивільних в Україні, надання їй міжнародної культурної сцени – це не свобода мистецтва, а лицемірство, байдужість і підтримка ще більшого терору.

"Єдине, що зараз має зробити Венеційський кінофестиваль, – позбутися присутності Росії та російського прапора. #NoStageForRussia, поки РФ веде війну проти України", - резюмували в МЗС.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/6671