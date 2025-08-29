Інтерфакс-Україна
Події
13:15 29.08.2025

Київ вимагає скасування російської символіки на Венеційському кінофестивалі

Міністерство культури і стратегічних комунікацій та Міністерство закордонних справ України засуджують присутність російського прапора на Венеційському міжнародному кінофестивалі та закликає позбутися його, йдеться у спільній заяві відомств.

"Фестиваль розпочався показом першої трагікомедії власного авторства. Під цим прапором російські військові просто зараз вчиняють воєнні злочини. Навіть сьогодні Росія здійснила жорстокий напад на Київ та низку інших українських міст, вбивши щонайменше 21 людину, зокрема 4 дітей. Водночас організатори воліють заплющувати на це очі та ще більше зіпсувати репутацію фестивалю", - йдеться у заяві, опублікованій на сайті Мінкультури. 

Зазначається, що толерування присутності Росії на міжнародній культурній сцені є "підтримка ще більшого терору" з боку РФ.

"Поки Росія має свободу вибору, яким чином продовжувати вбивства цивільних в Україні, надання їй міжнародної культурної сцени – це не свобода мистецтва, а лицемірство, байдужість і підтримка ще більшого терору. Єдине, що зараз має зробити Венеційський кінофестиваль, – позбутися присутності Росії та російського прапора", - наголошується у заяві.

Теги: #венеціанський_кінофестиваль #символіка #рф

