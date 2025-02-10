УІНП рекомендує Кропивницькій міськраді усунути з герба і прапора символи російської імперської політики

Експертна комісія Українського інституту національної пам'яті (УІНП) рекомендує Кропивницькій міській раді (Кіровоградська область) усунути з герба і прапора міста елементи, що пов’язані з символікою російської імперської політики.

"На великому і малому гербах та прапорі міста Кропивницького, затверджених рішенням Кіровоградської міської ради від 28 лютого 1996 року, подано літерний вензель "СЄ", який у додатках 1 та 3 до згаданого рішення потрактовано як "вензель Св. Єлисавети"... Зважаючи на тогочасну практику, коли різним укріпленням та населеним пунктам давали назви не на честь конкретних осіб, а їхніх святих покровителів, літерний вензель "СЄ" на символах Кропивницького опосередковано асоціюється з російською імператрицею", - йдеться у висновках експертної комісії.

У зв'язку з цим, відзначається, що залишаючи на гербі та прапорі Кропивницького вензель "СЄ", вони й далі працюватимуть на російську імперську ідею та реальну політику.

"Отже, з герба і прапора Кропивницького необхідно прибрати так званий "вензель святої Єлисавети", що походить від вензеля російської імператриці Єлизавети Петрівни, використання якого на гербі тодішнього Єлисаветграда зафіксовано документально", - підкреслюється у висновках.

Серед іншого, зазначено, що розміщені на сучасних символах міста Кропивницького контури земляних укріплень фортеці святої Єлисавети мають подвійну ідеологічну символіку: з одного боку, це історична пам’ятка, водночас закладена 1754 року фортеця була основною ознакою російської військової присутності в краї, символом територіальних зазіхань на Запорожжя, плацдармом для втілення російської імперської політики на півдні.

Таким чином, зображення фортеці підпадає під дію закону, згідно з яким до символіки російської імперської політики віднесено, крім іншого, зображення, пам’ятники, пам’ятні знаки, написи, присвячені подіям, пов’язаним з реалізацією російської імперської політики.

"Кропивницькій міській раді рекомендується внести відповідні зміни до символіки міста (зокрема, герба і прапора Кропивницького) у частині усунення зазначених вище елементів, що пов’язані з символікою російської імперської політики. У зв’язку з цим, для отримання предметних фахових консультацій Експертна комісія пропонує звернутися до Українського геральдичного товариства – організації, яка проводить наукові дослідження в галузі таких спеціальних історичних дисциплін, як геральдика, вексилологія, емблематика, а також надає консультації та допомагає з розробленням гербів, прапорів, емблем тощо", - додали в комісії.