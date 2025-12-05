Окупанти втратили впродовж доби 1240 військовослужбовців - Генштаб

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Втрати окупантів впродовж доби склали 1240 одиниць живої сили та 134 одиниці техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 п'ятниці.

Зокрема українськими воїнами знищено один літак, одну бойову броньовану машину, 34 артилерійські системи, дві РСЗВ, 94 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і дві одиниці спецтехніки

Повітряні удари коштували противнику знищених 424 БпЛА оперативно-тактичного рівня.