07:07 05.12.2025

5 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

5 грудня 2025 року в Україні та світі відзначають Всесвітній день ґрунтів, Міжнародний день волонтерів в ім'я економічного і соціального розвитку, День працівників статистики, Міжнародний фестиваль светрів.

31 річниця укладення лідерами України, Великої Британії, Росії та США меморандуму "Про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї". Ця угода гарантувала Україні безпеку та територіальну цілісність у зв'язку з її приєднанням до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та відмовою від ядерної зброї, яка залишилася на її території після розпаду СРСР.

Національне свято Королівства Таїланд. День батька.

Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Сави Освяченого.

День 1381 Російська агресія - Day 1381 Russian aggression

Всесвітній день ґрунтів

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 68 / 232.

Офіційно його заснувала Організація Об’єднаних Націй 2013 року, але ідея створення такого свята запропонував ще 2002 року Міжнародний союз ґрунтознавства. Основна мета – об’єднати всіх фахівців цієї галузі, щоб суспільство стало більш обізнаним в питанні важливості ґрунтів для продовольчої безпеки та роботи екосистем.

Міжнародний день волонтерів в ім'я економічного і соціального розвитку

Відзначається щорічно відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 40 / 212.

Заснувала свято Організація Об’єднаних Націй в 1985 році. Цей день має спонукати суспільство до проведення добровільної безплатної праці в різноманітних сферах діяльності.

День працівників статистики

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 02.12.2002 р. № 1120/2002.

 

Це професійне свято прив'язане до першого Всеукраїнського перепису населення, який стартував 5 грудня 2001 року.

Початкові форми статистики з’явилися в дуже давні часи. З виникненням перших державних утворень у їх правителів виникла потреба знати, скільки вони мають земель, майна та підданих. Тому збір статистичних даних можна вважати одним з головних факторів  розвитку будь-якої держави.

В XIX столітті в університетах Харкова та Києва з’явилися кафедри статистики. Українським статистиком Дмитром Журавським було розроблено теоретичну основу та систему статистичних показників.

Маючи змогу проаналізувати об’єктивні, "сухі" числа, ми отримуємо більше можливостей, а суспільство в цілому — більш ефективну економіку, політику та дієві соціальні програми. Щоб офіційна статистика в нашій країні відповідала світовим стандартам, працівники цієї сфери прикладають багато зусиль.

Міжнародний фестиваль светрів

Міжнародний фестиваль светрів, що відзначається в першу п'ятницю після Дня подяки, - це унікальне і веселе свято, яке вшановує один з найуніверсальніших і найулюбленіших предметів одягу, а саме светру-жилету. Цей день - не лише про моду, а й про прийняття різноманітності, комфорту та творчості.

Народилися в цей день:

140 років від дня народження Олександра Федоровича Володського (1875 - після 1932), українського драматурга, актора, перекладача;

140 років від дня народження Соломона (Симона) Ізраїлевича (Ізраїльовича) Ґолдельмана (справж. - Хаїм-Шолом Срульович) (1885-1974), українського та єврейського вченого, економіста, соціолога, громадсько-політичного діяча, одного з засновників Української господарської академії в Подєбрадах;

140 років від дня народження Миколи Степановича Погрібняка (1885-1965), українського живописця, графіка, педагога;

130 років від дня народження Миколи Сергійовича Охременка (1895-1979), українського винороба. Дату народження подано згідно з Постановою Верховної Ради України "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2024-2025 роках" від 21.12.2023 р. № 3536-IX, інтернет-ресурсами; за іншими даними народився 04.12.1895 р.;

100 років від дня народження Михайла Володимировича Ткаченка (1925-1999), українського живописця, мистецтвознавця, педагога;

90 років від дня народження Анатолія Івановича Мамонтова (1935), українського художника кіно, художника-постановника.

Ще цього дня:

1917 - Відкрито Українську академію мистецтв;

1929 - У США створюють першу у світі організацію нудистів;

1933 - У США скасовують "сухий закон";

1949 - Єрусалим стає столицею Ізраїлю;

1971 - У Буенос-Айресі відкривають пам’ятник Тарасу Шевченко;

1976 - У Кривому Розі змонтували найбільший в світі магнітний сепаратор;

1989 - У Києві відбувся перший фестиваль "Музичні прем’єри року", з того часу його проводять щороку;

2001 - Перший Всеукраїнський перепис населення.

Церковне свято:

Святий Сава Освячений народився 439 року поблизу Кесарії Каппадокійської у Малій Азії. Ще хлопчиком пізнав чернече життя, а вже 18-літнім юнаком пішов у єгипетську пустелю до монастиря св. Теоктиста. Там він вів дуже суворе аскетичне життя.

Сава збудував лавру для численних монахів, які мешкали в окремих келіях, а невдовзі його було висвячено на священика.

За спадщину, отриману після батькової смерті, він збудував три лікарні для хворих та подорожніх і ще один монастир. У 493 році Сава був призначений архимандритом усіх єгипетських пустельників. У життєписі св. Сави написано, що він мирно жив разом із левом в одній печері. Сава відзначався численними християнськими чеснотами, а також відвагою в обороні правдивої віри проти єретиків-монофізитів. Прожив 94 роки, 76 із яких провів у пустелі.

Іменини:

Геннадій, Захар, Ілля, Сергій.

З прикмет цього дня:

Тепла погода віщує довгу і сніжну зиму; якщо білки залишають гнізда — до відлиги; дим, що стелиться донизу, або червоний вогонь у печі — до похолодання; галки та ворони, які збираються у великі зграї на деревах, — до снігу. 5 грудня наші предки намагалися не вирушати в далеку дорогу, а залишалися вдома. Цього дня не лаялися, намагалися бути розсудливими, стримувати свої емоції.

 

Теги: #церковне_свято #якесьогоднісвято #іменини #5_грудня

