17 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Фото: Unsplash

17 грудня 2025 року в Україні відзначають День працівника державної виконавчої служби.

Також сьогодні Всесвітній день захисту секс-працівниць від насильства та жорстокості.

Православна церква вшановує пам'ять святих Праотців; святого пророка Даниїла та трьох отроків: Ананії, Азарії та Мисаїла.

День 1393 Російська агресія - Day 1393 Russian aggression

День працівника державної виконавчої служби в Україні

Відзначається щорічно 17 грудня, є професійним святом, що визнає значну роль державної виконавчої служби в правовій та судовій системі країни. У цей день вшановують самовідданість і наполегливу працю тих, хто забезпечує виконання рішень судів, арбітражних судів та інших органів.

Його мета - показати, що кожного дня працівники виконавчої служби мають знаходити законний баланс між інтересами різних сторін виконавчого провадження.

Всесвітній день захисту секс-працівниць від насильства та жорстокості

Ідея запровадити таку подію виникла у міжнародної організації Sex Workers’ Rights Advocacy Network. Дату обрали після того, як її запропонувала відома сексологиня та порноактриса Енні Спрінкл.

2001 року відбувся Всесвітній конгрес працівників сексуальної індустрії у Венеції, під час якого обговорювали проблеми, які можуть виникати в сфері цієї діяльності та шукали шляхи їх вирішення. Також на цьому конгресі створили символ Міжнародного дня захисту секс-робітниць від насильства та жорстокості – червону парасольку. Статусу міжнародного він набув в 2005 році. Кожного року у Венеції 17 грудня відбувається "Марш червоних парасольок" на честь події.

Народилися в цей день:

210 років від дня народження Андрія Єгоровича Ващенка-Захарченка (1815-?), українського письменника, драматурга, критика, актора, антрепренера, театрального діяча;

200 років від дня народження Томаса Вулнера (1825-1892), англійського скульптора, поета;

140 років від дня народження Миколи Михайловича Саєвича (1885-1944), українського інженера-лісівника, науковця, громадського та військового діяча;

125 років від дня народження Івана Івановича Чабаненка (1900-1972), українського режисера, актора, педагога;

120 років від дня народження Миколи Павловича Топчія (1905-1973), українського кінооператора;

100 років від дня народження Варвари Григорівни Вишневецької-Яценко (1925-2001), української майстрині керамічної іграшки та розпису.

Ще цього дня:

1903 - Орвілл Райт здійснює перший політ на літаку, важчому за повітря, який він сконструював разом з братом Вілбером, політ тривав лише 12 секунд;

1920 - Летовище Схіпгол в Амстердамі почали використовувати для прийому літаків цивільної авіації (нині це головний аеропорт Голландії);

1957 - США проводять перше успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Атлас";

1984 - Генеральна Асамблея ООН ухвалює резолюцію "Про неприпустимість політики державного тероризму та будь-яких дій держав, які спрямовані на підрив суспільно-політичного устрою в інших суверенних державах";

1986 - У Кембриджському шпиталі вперше в історії медицини здійснюють одночасну пересадку серця, печінки та легенів;

1992 - У Вашингтоні, Оттаві та Мехіко підписали Угоду про Північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA);

1996 - У Лімі (столиця Перу) члени ліворадикального руху Тупак Амару захопили в заручники 490 високопоставлених гостей посла Японії і погрожували їх убити, поліція змогла визволити заручників тільки через 126 днів;

2003 - У світовий прокат виходить останній фільм з трилогії "Володар перснів: Повернення короля".

Церковне свято:

День пам’яті святих Праотців; святого пророка Даниїла та трьох отроків: Ананії, Азарії та Мисаїла

Святий пророк Даниїл був одним зі знатних юнаків, вигнаних у Вавилон царем Навуходоносором. Даниїл і три його однолітки, яких звали Ананія, Мисаїл та Азарія, жили і виховувалися при царському дворі. У столиці молоді люди навчалися грамоті і місцевій мові, але дотримувалися єврейського закону і традицій.

Даниїл і його товариші мали їсти їжу з царського столу, але з міркувань благочестя вони відмовилися і вирішили приймати лише овочі та воду. За зберігання віри у Єдиного Бога Даниїл отримав дар передбачення і тлумачення снів. Одного разу Навуходоносор побачив сон, який вразив його, але прокинувшись він забув, що йому снилося. Всі мудреці виявилися безсилі, і лише Даниїл зміг не тільки нагадати царю зміст сну, але й розтлумачити його зміст.

Цар оцінив мудрість святого пророка Даниїла і поставив його головним серед мудреців Вавилонської імперії. Незабаром цар наказує поставити величезну статую із власним зображенням. Усі без винятку мали поклонятися цьому ідолу і віддавати йому божеські почесті. За відмову друзів святого пророка Данила кинули в піч. Але святі отроки не згоріли, а ходили посеред вогню і оспівували славу Божу. Побачивши це, цар прославив Бога.

За царя Валтасара святий Даниїл витлумачив таємничий напис, що з'явився на стіні палацу під час бенкету та передвіщав падіння Вавилонського царства. За перського царя Дарія святий Даниїл, через наклепи своїх ворогів, був кинутий у рів з голодними левами, але вони не зачепили його, і він залишився неушкодженим. Тоді Дарій наказав у всьому своєму царстві поклонятися Істинному Богові.

Даниїл і його друзі Ананія, Азарія і Мисаїл дожили до глибокої старості і померли в полоні. Згідно ж свідченням святителя Кирила Олександрійського, святі Ананія, Азарія і Мисаїл були обезголовлені за наказом персидського царя Камбіза.

Іменини:

Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Олександр, Петро, Сергій, Степан.

З прикмет цього дня:

Прикмети на 17 грудня пов'язані з погодою та врожаєм: зоряне небо віщує холоди, тьмяне – тепло; іній обіцяє тепло на свята, а сильна хмарність – сніг; тепла погода на Данила обіцяє врожайний льон, а сильний мороз - довгу зиму. Яка погода в цей день, такою вона буде і в травні.