3 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

3 січня відзначають Міжнародний день здоров'я душі й тіла та День народження соломинки для коктейлів.

Православна церква вшановує пам’ять святого пророка Малахії; святого мученика Гордія.

День 1410 Російська агресія - Day 1410 Russian aggression

Міжнародний день здоров’я душі та тіла

3 січня у багатьох країнах проводять Міжнародний день здоров’я душі та тіла

Зв’язок розуму, тіла і душі відіграє важливу роль у здоров’ї та добробуті людини. Емоції, цілі, духовний досвід, переконання, дії та звички впливають на гармонію душі й тіла. Тому цей день – гарна нагода дослухатись до себе і, можливо, навіть почати жити по-новому. Початок Нового року ще один привід створити "нового себе".

День народження соломинки для коктейлів

Соломинка для коктейлів – один з найстарших за віком столових приборів в історії людства. На розкопках шумерських міст та гробниць археологи знаходили тонкі трубочки, виготовлені з золота або срібла.

Вік цих виробів – приблизно 3000 років до нашої ери, тож логічно припустити, що більш прості варіанти – з дерева, або з порожнистих рослинних стебел існували задовго до знайдених. Вчені стверджують, що давні шумери використовували соломинки для смакування пивом. Під час ферментації цього напою тверді часточки опускалися донизу посудини, тож соломинки ставали в пригоді, щоб не скаламутити рідину.

В країнах Південної Америки люди користувалися бомбільями – дерев’яними або металевими трубочками. Через них місцеві жителі здавна пили відомий і зараз напій – чай мате. Форми бомбільї є різноманітними в усіх народів, для яких мате є традиційним національним напоєм. Наприклад, існують спіралевидні бомбільї – їх винайшли чилійці. Але для пиття мате можуть використовуватися і звичайні пустотілі рослинні соломинки.

Народилися в цей день:

170 років від дня народження Івана Федоровича Селезньова (1856–1936), українського живописця;

120 років від дня народження Льва Володимировича Долинського (справж. - Мар’янович) (1906–1963), українського мистецтвознавця, дослідника української порцеляни та художнього металу;

100 років від дня народження Тані Осадци-Клим (справж. - Атанасія Андріївна) (1926–2019), української писанкарки, мистецтвознавиці, сестри Аки Перейми (США);

80 років від дня народження Степана Ярославовича Кучмія (1946), українського фізика, хіміка;

75 років від дня народження Олександра Ігоровича Запольського (1951), українського скрипаля, керівника джазових та камерних ансамблів, педагога (Данія).

Ще цього дня:

1918 - Одеса проголошує себе "тимчасово вільним містом";

1919 - Українська Національна Рада схвалює постанову про з'єднання Західноукраїнської Народної Республіки з Українською Народною Республікою в Києві;

1924 - Через два роки після виявлення поховання єгипетського фараона Тутанхамона британська експедиція знаходить головний скарб гробниці – кам'яний саркофаг фараона;

1925 - Беніто Муссоліні оголошує себе диктатором Італії;

1957 - Після 11 років розробок компанія Hamilton Watch представляє перший у світі електронний годинник;

1958 - острівні володіння Британії у Карибському морі об'єднуються у Вест-Індську Федерацію;

1961 - США відкликають дипломатичне визнання уряду Куби і закрили посольство в Гавані;

1992 - Єгипет, Сінгапур, Непал, Малайзія визнають незалежність України;

1992 - Україна встановлює дипломатичні стосунки зі США;

1992 - Згідно з Указом Президента України № 29/92 створюють "Державний експортно-імпортний банк України".

Церковне свято:

3 січня в церковному календарі - день ушанування пам’яті святого мученика Гордія.

Гордій народився в місті Кесарія, Каппадокія (нині Туреччина) в III столітті. Був воєначальником римського війська, проте так сильно увірував в християнство, що покинув посаду і пішов жити до пустелі самітником. Тоді ж імператор Лікій почав гоніння на християн і Гордій вирішив повернутися з пустелі, щоб допомагати іншим вірянам.

Одного разу у місті святкували свято на честь бога Марса, але Гордій відмовився поклонитися ідолові. Тоді його схопили, почали катувати, але навіть найжорстокіші муки він прийняв спокійно. Градоначальник побачив, що мученик непохитний, і почав пропонувати йому різноманітні нагороди та посади. Проте Гордій відмовився. Тоді святого стратили.

Іменини:

Гордій, Ірина

З прикмет цього дня:

Сьогодні заборонено брати в борг чи позичати гроші.