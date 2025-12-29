29 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

29 грудня відзначають День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони та Збройних Сил України, День незавершених справ, Міжнародний день віолончелі, Міжнародний день єврейської книги.

Православна церква вшановує пам’ять святого преподобного Маркелла.

День 1405 Російська агресія - Day 1405 Russian aggression

День інформаційно-медійних структур МО та ЗС України

Щорічно 29 грудня Україна святкує професійну національну подію – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони та Збройних Сил. Подію започаткували 27 грудня 2010 року. Дата святкування встановлена на честь створення пресслужби Міністерства оборони та призначення на посаду військового речника нашої держави.

День інформаційно-медійних структур МО та ЗСУ впроваджений задля підвищення престижу професії, а також як день подяки за віддану та професіональну діяльність робітників цієї сфери.

Військові журналісти ризикують власним життям задля того, аби правдиво та швидко поінформувати суспільство щодо подій у фронтових зонах. Крім того, вони розповідають широким масам про буденне життя війська, про його проблеми й задачі. Військовий журналіст – це посередник між народом і армією, який утримує довіру суспільства до військових.

День незавершених справ

День "Все ще потрібно зробити" або День незавершених справ відзначають щороку 29 грудня. Цей день слугує нагадуванням і мотивацією для людей зосередитися на незавершених завданнях і цілях.

Міжнародний день єврейської книги

Міжнародний день єврейської книги відзначають 29 грудня. Цей день — важлива подія, яка підкреслює багату літературну традицію єврейського народу. Цей день дає можливість заглибитися у твори, які дають уявлення про єврейську історію, віру та людський досвід. Це святкування — не просто читання книг, а розуміння і вшанування культури, яка зробила величезний внесок у світ літератури й думки.

Міжнародний день віолончелі

Заснований на честь дня народження видатного віолончеліста і педагога Пабло Казальса (1876-1973), який вважається одним із найвпливовіших віолончелістів в історії.

Свято покликане популяризувати віолончельну музику, відзначити внесок видатних музикантів і надихнути нові покоління.

Віолончель - це струнний смичковий інструмент із широким діапазоном і надзвичайно виразним звуком, здатним передавати найглибші емоції. Вона посідає ключове місце в оркестрах, камерній музиці та сольних виступах.

Народилися в цей день:

170 років від дня народження Августа Кіцберга (1855-1927), естонського письменника, драматурга;

110 років від дня народження Юрія Володимировича Щербатенка (1915-1994), українського живописця;

50 років від дня заснування (1975) Сумського обласного академічного театру для дітей та юнацтва (на той час - Театр ляльок);

30 років від дня заснування в Києві (1995) Державної установи "Інститут геохімії довкілля НАН України" (на той час - Державний науковий центр радіогеохімії навколишнього середовища, створений на базі двох відділень Інституту геохімії, мінералогії і рудоутворення НАН України).

Ще цього дня:

1911 - Ігор Сікорський на літаку власної конструкції С-6 встановлює світовий рекорд швидкості польоту з двома пасажирами — 111 км/год;

1937 - Набуває чинності конституція Ірландії;

1940 - Лондон зазнає найпотужнішого за весь час 2-ї Світової війни нальоту німецьких бомбардувальників;

1964 - Ставлять під промислове навантаження перший турбогенератор Київської ГЕС;

1991 - Незалежність України визнає Народна Республіка Бангладеш;

1992 - Міністерство юстиції України реєструє Українську скаутську організацію "Пласт";

1995 - Відкривається метрополітен у Дніпрі;

1998 - Червоні кхмери в Камбоджі просять вибачення за геноцид 1970-х років, у якому загинуло близько мільйона людей;

1999 - Конституційний Суд України визнає, що смертна кара суперечить Конституції України;

2008 - Починається нова "газова війна" Росії проти України;

2023 - Масований ракетний обстріл України, найбільший від початку повномасштабного російського вторгнення.

Церковне свято:

Святого преподобного Маркелла

Святий Маркелл жив у IV столітті, під час правління імператора Юліана Відступника (361-363 рр.), який намагався повернути Римську імперію до язичництва, зокрема через переслідування християн. У той час багатьох християн спонукали зректися своєї віри або відмовитися від служіння Христу.

Маркелл був ченцем, і у своєму житті здобув велику духовну славу завдяки благочестивому життю, послуху та терпінню. Його постійне прагнення до духовної чистоти і молитви дозволили йому стати прикладом для інших. Коли почалися гоніння проти християн, святого Маркелла за його відкриту відданість Христу та християнській вірі було заарештовано. Його не раз катували і змушували відректися від Христа, але він мужньо витримував всі випробування, не піддавшись погрозам чи тиску. Зокрема, відомо, що імператор Юліан Відступник намагався схилити Маркелла до відмови від християнської віри через обіцянки багатства та високих посад. Але святець залишився непохитним у своїй вірі. Маркелл не лише був свідком віри, але й активно проповідував та сповідував Христа навіть у часи гонінь. Він відмовився від будь-яких компромісів із язичництвом і стояв на захисті християнських цінностей. Його сміливість і стійкість у сповідуванні віри привернули до нього багато учнів і послідовників, що стало основою для його святого визнання.

Під час свого земного життя святитель Маркелл неодноразово звертався до Бога з молитвами за тих, хто страждав від гонінь, і це супроводжувалося численними чудесами та знаміннями. Вважається, що через його молитви багато людей отримували зцілення від фізичних і духовних недуг.

Святий Маркелл помер в глибокій старості, залишивши по собі спадщину духовної боротьби та мужності. Його життя стало свідченням стійкості в вірі, що навіть у часи переслідувань можна залишатися вірним Христу.

Іменини:

Антон, Данило, Лев, Макар, Марія.

З прикмет цього дня:

Зорі вночі мерехтять — буде мороз; сильна заметіль до похмурого дня; хмари пливуть низько — буде холоднеча; коні сплять стоячи — чекайте на мороз.