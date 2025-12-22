22 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

22 грудня 2025 року в Україні відзначають День працівників дипломатичної служби, День енергетика.

Православна церква вшановує пам'ять святої великомучениці Анастасії.

День 1398 Російська агресія - Day 1398 Russian aggression

День працівників дипломатичної служби

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 21.11.2005 р. № 1639/2005

Професійне свято дипломатів, які представляють інтереси України за кордоном, сприяють міжнародній співпраці, забезпечують захист громадян України за межами країни та просувають позитивний імідж держави у світі. Це свято було встановлено Указом Президента України 2005 року. Дата обрана на честь утворення першого зовнішньополітичного відомства України – Генерального секретаріату міжнародних справ, створеного 22 грудня 1917 року за часів Української Народної Республіки. Свято є нагадуванням про важливість дипломатичної роботи, особливо в умовах сучасних викликів, які постають перед Україною у міжнародній сфері.

День енергетика

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 12.11.1993 р. № 522/93 (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента від 25.04.2001 р. № 282/2001).

Це професійне свято всіх працівників енергетичної галузі, які забезпечують енергопостачання та енергобезпеку країни. Свято є визнанням важливості енергетиків у повсякденному житті та розвитку економіки. Енергетика є критично важливою галуззю для функціонування сучасного суспільства. Особливо важлива робота енергетиків у складних умовах, наприклад, під час кризових ситуацій, природних катастроф чи військових дій, коли вони швидко відновлюють енергопостачання.

Народилися в цей день:

120 років від дня народження Кеннета Чарльза Маріона Рексрота (1905-1982), американського поета, перекладача, полеміста, критика;

100 років від дня народження Миколи Тимофійовича Добролежі (1925-2008), українського графіка, художника театру, сценографа;

100 років від дня народження Олександра Ілліча Мікори (1925-2014), українського художника, графіка, педагога.

Ще цього дня:

1917 - Очільник уряду Української Народної Республіки Володимир Винниченко підписує розпорядження про створення Генерального секретарства з міжнародних справ;

1917 - Мала Рада Української Народної Республіки ухвалює закони про Головну скарбницю та Державний банк України;

1917 - У Харкові відбувається заколот проти Української Народної Республіки, проголошено про встановлення більшовицької влади і скликано III екстрений з'їзд рад маріонеткової Донецько-Криворізької Республіки;

1917 - Конгрес США вводить у країні "сухий закон";

1918 - У Києві командир Осадного корпусу січових стрільців Євген Коновалець видає наказ про заборону антидержавної агітації;

1941 - Британський прем'єр-міністр Вінстон Черчілль прибуває до Вашингтона для переговорів з президентом США Франкліном Рузвельтом щодо об'єднання англо-американських зусиль і вироблення спільної стратегії у війні проти Німеччини та Японії;

1947 - Установчі збори Італії ухвалюють першу республіканську конституцію;

1988 - Південно-Африканська Республіка підписує з ООН угоду, згідно з якою здобула незалежність остання в Африці колонія — Намібія;

1989 - У Соціалістичній Республіці Румунія перемагає народна революція, спрямована проти режиму Ніколае Чаушеску, до влади приходить Фронт національного порятунку;

1993 - Парламент Південно-Африканської Республіки ухвалює тимчасову конституцію, що поклала край політиці апартеїду;

Церковне свято:

День пам’яті святої великомучениці Анастасії

Анастасія була дочкою римського імператора Костянтина Великого та його дружини Ірини. Народилася в 3 столітті нашої ери і стала відомою своєю вірністю Христу. Анастасія була заміжньою, але після смерті чоловіка вона вирішила вести аскетичний спосіб життя і присвятити себе служінню Богові. Засуджена за віру і заморена голодом у в'язниці. Померла в 304 році. Її мучеництво стало символом віри та відваги у християнстві.

Іменини:

Дмитро, Федір, Анастасія.

З прикмет цього дня:

Багато бурульок обіцяють урожайний рік, тепла погода віщує таку ж в жовтні, а якщо хмари пливуть проти вітру — скоро буде снігопад. Сонячний день віщує морозний Новий рік, а дощ — дощову весну. Цього дня вагітним забороняється шити і вишивати.