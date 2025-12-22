22 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день
22 грудня 2025 року в Україні відзначають День працівників дипломатичної служби, День енергетика.
Православна церква вшановує пам'ять святої великомучениці Анастасії.
День 1398 Російська агресія - Day 1398 Russian aggression
День працівників дипломатичної служби
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 21.11.2005 р. № 1639/2005
Професійне свято дипломатів, які представляють інтереси України за кордоном, сприяють міжнародній співпраці, забезпечують захист громадян України за межами країни та просувають позитивний імідж держави у світі. Це свято було встановлено Указом Президента України 2005 року. Дата обрана на честь утворення першого зовнішньополітичного відомства України – Генерального секретаріату міжнародних справ, створеного 22 грудня 1917 року за часів Української Народної Республіки. Свято є нагадуванням про важливість дипломатичної роботи, особливо в умовах сучасних викликів, які постають перед Україною у міжнародній сфері.
День енергетика
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 12.11.1993 р. № 522/93 (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента від 25.04.2001 р. № 282/2001).
Це професійне свято всіх працівників енергетичної галузі, які забезпечують енергопостачання та енергобезпеку країни. Свято є визнанням важливості енергетиків у повсякденному житті та розвитку економіки. Енергетика є критично важливою галуззю для функціонування сучасного суспільства. Особливо важлива робота енергетиків у складних умовах, наприклад, під час кризових ситуацій, природних катастроф чи військових дій, коли вони швидко відновлюють енергопостачання.
Народилися в цей день:
120 років від дня народження Кеннета Чарльза Маріона Рексрота (1905-1982), американського поета, перекладача, полеміста, критика;
100 років від дня народження Миколи Тимофійовича Добролежі (1925-2008), українського графіка, художника театру, сценографа;
100 років від дня народження Олександра Ілліча Мікори (1925-2014), українського художника, графіка, педагога.
Ще цього дня:
1917 - Очільник уряду Української Народної Республіки Володимир Винниченко підписує розпорядження про створення Генерального секретарства з міжнародних справ;
1917 - Мала Рада Української Народної Республіки ухвалює закони про Головну скарбницю та Державний банк України;
1917 - У Харкові відбувається заколот проти Української Народної Республіки, проголошено про встановлення більшовицької влади і скликано III екстрений з'їзд рад маріонеткової Донецько-Криворізької Республіки;
1917 - Конгрес США вводить у країні "сухий закон";
1918 - У Києві командир Осадного корпусу січових стрільців Євген Коновалець видає наказ про заборону антидержавної агітації;
1941 - Британський прем'єр-міністр Вінстон Черчілль прибуває до Вашингтона для переговорів з президентом США Франкліном Рузвельтом щодо об'єднання англо-американських зусиль і вироблення спільної стратегії у війні проти Німеччини та Японії;
1947 - Установчі збори Італії ухвалюють першу республіканську конституцію;
1988 - Південно-Африканська Республіка підписує з ООН угоду, згідно з якою здобула незалежність остання в Африці колонія — Намібія;
1989 - У Соціалістичній Республіці Румунія перемагає народна революція, спрямована проти режиму Ніколае Чаушеску, до влади приходить Фронт національного порятунку;
1993 - Парламент Південно-Африканської Республіки ухвалює тимчасову конституцію, що поклала край політиці апартеїду;
Церковне свято:
День пам’яті святої великомучениці Анастасії
Анастасія була дочкою римського імператора Костянтина Великого та його дружини Ірини. Народилася в 3 столітті нашої ери і стала відомою своєю вірністю Христу. Анастасія була заміжньою, але після смерті чоловіка вона вирішила вести аскетичний спосіб життя і присвятити себе служінню Богові. Засуджена за віру і заморена голодом у в'язниці. Померла в 304 році. Її мучеництво стало символом віри та відваги у християнстві.
Іменини:
Дмитро, Федір, Анастасія.
З прикмет цього дня:
Багато бурульок обіцяють урожайний рік, тепла погода віщує таку ж в жовтні, а якщо хмари пливуть проти вітру — скоро буде снігопад. Сонячний день віщує морозний Новий рік, а дощ — дощову весну. Цього дня вагітним забороняється шити і вишивати.