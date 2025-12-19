19 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

19 грудня 2025 року відзначають День співробітництва Південь-Південь Організації Об'єднаних Націй, День адвокатури, Міжнародний день допомоги бідним людям.

Ще сьогодні День вівсяних кексів, День твердих цукерок, День вічнозеленого дерева, День емо.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Боніфатія, Іллі Муромця.

День 1395 Російська агресія - Day 1395 Russian aggression

День адвокатури

Почали відзначати нещодавно - у 2002 році. Ініціатором створення виступив тодішній президент України Леонід Кучма. Дату обрали на честь запровадження закону "Про адвокатуру" у 1992 році.

Міжнародний день допомоги бідним

Заснований Організацією Об'єднаних Націй 1992 року. А в 2000 році почали ухвалювати низку програм, націлених на боротьбу з бідністю.

Під кінець XX століття невтішна статистика змусила людство шукати способи, які допомогли б покращити життя та матеріальне становище. За даними ООН, 23% людей у світі перебувають у скрутному становищі. Для боротьби зі злиднями вкрай важлива своєчасна допомога. Тому 19 грудня весь світ намагається брати участь у благодійності, щоб статистика змінилася на краще.

День співпраці Південь-Південь ООН

У 1978 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію 58/220, в якій 19 грудня проголошено Днем співробітництва Південь-Південь Організації Об'єднаних Націй. Було схвалено план дій щодо розвитку та здійснення технічного співробітництва між країнами, що розвиваються.

У резолюції сказано: "проголосити 19 грудня - день, коли Генеральна Асамблея схвалила Буенос-Айреський план дій з розвитку та здійснення технічного співробітництва між країнами, що розвиваються, - Днем співробітництва Південь-Південь Організації Об'єднаних Націй".

День вічнозеленого дерева

Також можна зустріти назву - День пошуку ялинки. Присвячений він вшануванню вічнозеленої краси хвойних дерев.

Народилися в цей день:

150 років від дня народження Мілеви Марич (1875-1948), сербської вченої-фізикині, дружини А. Ейнштейна;

145 років від дня народження Миколи Климентовича (Климентійовича) Стечишина (1880-1977), українського історика, публіциста, військового та громадсько-політичного діяча, підполковника Армії УНР (Німеччина);

110 років від дня народження Марії Квітковської (1915-1994), української громадської діячки, соціологині (США);

110 років від дня народження Едіт Піаф (справж. - Едіт Джованна Ґасьйон) (1915-1963), французької співачки, акторки;

105 років від дня народження Миколи Даниловича Руденка (1920-2004), українського письменника, поета, філософа, громадсько-політичного діяча, правозахисника, дисидента, засновника та голови Української Гельсінської групи, Героя України (2000).

Ще цього дня:

1909 - У Німеччині засновано футбольний клуб "Боруссія";

1917 - У Канаді іграми в Монреалі та Торонто стартував перший чемпіонат Національної Хокейної Ліги (НХЛ);

1939 - У Львові заснували 5 державних театрів: Львівського театру опери та балету, Львівського державного драматичного українського театру, Львівського державного драматичного єврейського театру, Львівського державного драматичного польського театру, Театру мініатюр, а також Львівської державної філармонії;

1946 - Початок Першої індокитайської війни - боротьба в'єтнамських націонал-комуністів проти французької колоніальної адміністрації, що закінчилася поділом В'єтнаму на дві держави (1954);

1972 - На Землю повертається екіпаж американського космічного корабля "Аполлон-17". Цим польотом завершується американська місячна програма;

1980 - Відкрито станції київського метрополітену "Тараса Шевченка", "Петрівка" (Почайна) і "Проспект Корнійчука" (нині "Оболонь");

1981 - Відкрито станції київського метрополітену "Площа Льва Толстого" і "Республіканський стадіон" (нині "Олімпійська");

1984 - У Пекіні прем'єр-міністри Великої Британії Маргарет Тетчер і КНР Чжао Цзиян підписали угоду про повернення в 1997 році британської колонії Гонконг під юрисдикцію Китаю за умови збереження в ньому протягом наступних 50 років капіталістичної системи;

1991 - Швеція визнала незалежність України;

1997 - Прем'єра американського фільму "Титанік". Уже через 25 днів після початку прокату цей фільм окупить свій великий бюджет у 200 мільйонів доларів;

Церковне свято:

День Іллі Муромця

Преподобний Ілля Муромець Печерський - легендарний богатир, про якого розповідають десятки билин, але він також - і реальна людина, мощі якої спочивають у Києво-Печерській лаврі, в Ближніх печерах.

Народився Ілля в XII столітті. За українськими билинами, наприклад, оповіданням "Про Іллю Муромця і Солов'я", він був родом із "міста Муромль". На думку деяких українських дослідників, ідеться про місто Моровійськ (нині село Морівськ Чернігівської області України). Аргументом на користь цієї думки називається швидкість, з якою Ілля дістався до Києва - це можна було зробити тільки з Моровійська.

Відомо, що з дитинства і до 33 років Ілля був паралізований - весь цей час він просидів "на печі". Але в якийсь момент чудесним чином отримав зцілення від трьох віщих старців - калік-перехожих. За переказами, ними були Христос і два апостоли.

Іменини:

Григорій, Ілля, Тимофій.

З прикмет цього дня:

19 грудня народні прикмети пов'язані з погодою та майбутнім урожаєм: іній вранці обіцяє багатий урожай хліба, ясна, холодна погода – добрий урожай влітку, багато снігу – багато трави навесні, а морозний день — до негоди в травні.