18 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

18 грудня 2025 року відзначають Міжнародний день мігранта, День арабської мови в ООН.

В Україні - День військової контррозвідки.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Севастіяна і дружини його.

Національне свято Катару. Національний день Держави Катар (1878)

День 1394 Російська агресія - Day 1394 Russian aggression

День військової контррозвідки України

День військової контррозвідки Служби безпеки України (СБУ) - знаменна дата в Україні, яка відзначається щорічно 18 грудня. Цього дня вшановують відданість і відвагу співробітників військової контррозвідки СБУ, які відіграють важливу роль у гарантуванні національної безпеки і оборони.

Міжнародний день мігранта

18 грудня 1990 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила Міжнародну конвенцію про захист прав усіх трудящих-мігрантів і членів їхніх родин.

За десять років, 4 грудня 2000 року, Генасамблея ООН заснувала Міжнародний день мігранта і постановила відзначати його щорічно 18 грудня (резолюція 55/93). Таке рішення було ухвалено у зв'язку з тим, що останніми роками кількість мігрантів у світі значно зросла.

У резолюції також запропоновано всім державам-членам ООН, урядовим і неурядовим організаціям відзначати Міжнародний день мігранта на основі діяльності з розповсюдження інформації про права людини та основні свободи мігрантів, обміну досвідом та розроблення заходів для забезпечення їхнього захисту.

День арабської мови в ООН

День арабської мови відзначається в ООН з 2010 року. Тоді напередодні Міжнародного дня рідної мови департамент ООН зі зв'язків з громадськістю запропонував заснувати власне свято для кожної з шести офіційних мов організації: англійської, арабської, іспанської, китайської, російської та французької. Передбачається, що ця ініціатива сприятиме зміцненню міжкультурного діалогу та розвитку багатомовного світу.

Для Дня арабської мови в міжнародному календарі було обрано дату 18 грудня. Цього дня 1973 року Генеральна асамблея ООН зарахувала арабську мову до числа офіційних і робочих мов Організації Об'єднаних Націй.

Нині кількість людей, які розмовляють арабською мовою та її варіантами, становить понад 420 мільйонів осіб. У релігійних цілях класичну арабську - мову Корану - використовують прихильники ісламу в усьому світі (кількість мусульман перевищує 1,5 мільярда осіб).

Народилися в цей день:

130 років від дня народження Зої Костянтинівни Ґіжицької (1895-1935), української вченої, ботаніка-міколога;

90 років від дня народження Віктора Васильовича Скопенка (1935-2010), українського вченого-хіміка, освітнього діяча, педагога, Героя України (1999).

Ще цього дня:

1917 - У Києві відкрито Українську державну академію мистецтв, першим її ректором став графік Георгій Нарбут;

1920 - Раднарком УРСР ухвалив постанову "Про облік музичних інструментів" - один із нормативних актів, за якими переслідували кобзарів;

1940 - У Третьому Рейху затвердили директиву № 21 ("план Барбаросса" - кодова назва плану нападу Німеччини на СРСР);

1941 - Американський Конгрес запровадив цензуру всієї інформації, що входить або виходить за межі країни. Відповідальність за виконання рішення поклали на директора агентства Associated Press Байрона Прайса;

1958 - Американці провели перший сеанс передавання голосу через супутник;

1972 - Президент США Річард Ніксон віддав наказ про бомбардування Північного В'єтнаму. Операція тривала 11 днів;

1991 - Незалежність України визнала Вірменія;

1998 - Уперше за 130 років Палата представників Конгресу США почала слухання щодо імпічменту президента. Білла Клінтона звинуватили у брехні під присягою про стосунки з Монікою Левінські під час сексуального скандалу;

2007 - Юлія Тимошенко вдруге стала прем'єр-міністром України. На пленарному засіданні Верховної Ради України за неї віддали голоси 226 народних депутатів України від парламентської коаліції БЮТ і НУ-НС;

2008 - Спекуляції на валютному ринку України досягли верху: слідом за міжбанком курс гривні в обмінних пунктах опустився до позначки близько 9,50-10,20 за долар;

2016 - Кабінет міністрів України ухвалив рішення про націоналізацію ПАТ "Приватбанк".

Церковне свято:

Святого мученика Севастіяна і дружини його

18 грудня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Севастіяна і дружини його. Севастіян був римським воїном і християнським мучеником, який жив у III столітті. Він служив у імператора Діоклетіана і таємно допомагав християнам, які зазнавали переслідувань, відомий своєю відданістю вірі та мужністю.

Севастіян був родом з Нарбону (сучасна Франція) і служив капітаном преторіанської гвардії в Римі. Він використовував своє становище для підтримки християн, які зазнавали гонінь. Врешті-решт, його вірність Христу була виявлена, і він був засуджений до смерті. Його прив'язали до дерева і стріляли в нього стрілами, але він вижив і був пізніше вбитий під час побиття.

Разом з Севастіаном мученицької смерті зазнали кілька інших християн, яких вважають його товаришами по вірі. Серед них Марк і Маркеліан, близнюки, страчені за віру, Зоя, дружина його друга Нікифора, яка також зазнала мученицької смерті за сповідування християнства.

Іменини:

Віктор, Володимир, Іван, Ілля, Марк, Михайло, Микола, Семен, Сергій, Віра, Зоя.

З прикмет цього дня:

Прикмети на 18 грудня пов'язані з погодою та майбутнім врожаєм: мороз - до сніжної зими, снігурі співають - до морозів, західний вітер – до відлиги, а якщо снігу мало на полях, то рік буде неврожайним; сильні морози обіцяють менше снігопадів, а мокрий сніг – швидке потепління. Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати та бажати зла, відмовляти в допомозі, лінуватися, давати гроші в борг, викидати залишки їжі, а також влаштовувати гучні вечірки чи займатися важкою працею (особливо жінкам по дому). Згідно з народними віруваннями, це час, коли варто бути добрими та проводити його в родинному колі, уникати конфліктів.