23 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

23 грудня 2025 року в Україні відзначають День українських військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів.

Також сьогодні День різдвяного кіномарафону, День внутрішнього світла.

Православна церква вшановує пам'ять святих десяти мучеників Критських.

День 1399 Російська агресія - Day 1399 Russian aggression

День українських військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів

Професійне свято, яке відзначається з метою вшанування тих, хто забезпечує координацію, контроль і управління операціями у Збройних Силах України.

Ця сфера охоплює організацію зв'язку, моніторинг військової обстановки, обмін інформацією між підрозділами, а також планування і виконання оперативних завдань. Ці військовослужбовці виконують надзвичайно важливу роботу, оскільки їхня діяльність сприяє ефективному функціонуванню армії, оперативності прийняття рішень та злагодженості дій різних підрозділів. Їхній професіоналізм забезпечує успіх у виконанні бойових завдань і збереженні життя особового складу.

Свято людського світла (День внутрішнього світла)

23 грудня відзначається Свято людського світла, або День внутрішнього світла. Цей незвичайний день започаткували у 2001 році. Він не має релігійного характеру, тому його можуть святкувати представники усіх національностей, віросповідань та конфесій.

День різдвяного кіномарафону

День різдвяного кіномарафону відзначають 23 грудня. Цей день є національним у США, але відзначається у всьому світі шанувальниками доброго різдвяного кіно.

Народилися в цей день:

110 років від дня народження Миколи Дмитровича Денисюка (1915-1976), українського видавця, громадсько-культурного діяча (США);

90 років від дня народження Івана Івановича Чернецького (1935-2020), українського письменника;

80 років від дня народження Михайла Дмитровича Шевченка (1945), українського графіка.

Ще цього дня:

1947 - У Bell Laboratories американські вчені Волтер Браттейн та Вільям Шоклі демонструють свій винахід — транзистор;

1954 - Перша успішна пересадка нирки у світі, Рональд Геррік жертвує нирку своєму братові-близнюку Річарду;

1968 - Американські астронавти Борман, Ловелл і Андерс стають першими людьми, які досягли орбіти Місяця;

1990 - На всенародному референдумі 88% громадян Словенії голосують за незалежність країни від Югославії;

1991 - Незалежність України визнають Казахстан, Ліхтенштейн, Швейцарія і Коста-Рика;

2014 - Верховна Рада голосує за відмову від позаблокового статусу України;

2015 - Російські хакери здійснюють кібератаку на енергетичні компанії України.

Церковне свято:

Святих 10 мучеників Критських

Відповідно до церковних переказів, десять святих мучеників - Феодул, Саторнин, Євпор, Геласій, Євникіан, Зотик, Помпій, Агафопус, Василід та Єварест- жили в III столітті на острові Крит. Тогочасний правитель, імператор Декій, влаштовував гоніння християн, знищуючи носіїв віри.

Християн, яких згадують сьогодні, схопили та привели до правителя. Їх намагалися змусити відректися від віри, проте переконання святих були непохитними.

Мучеників катували протягом місяця, але віра в Ісуса Христа допомагала їм перенести всі тортури. Перед стратою святі помолилися, щоб Бог розплющив очі катам на справжню віру.

Іменини:

Василь, Давид, Іван, Макар, Павло.

З прикмет цього дня:

23 грудня люди намагалися уникати певної діяльності - інакше можна накликати нещастя. Зокрема, сьогодні не можна: сваритися, лихословити та проклинати когось; вступати з кимось в бійку - можна серйозно захворіти; працювати вилами, ножами, сокирами та іншими гострими предметами; підшивати поділ - доля буде важкою.

У народі цей день отримав назву Федул Зимовий. Зазвичай сьогодні пращури ворожили на погоду, молилися Богородиці, а також розпочинали приготування до Святвечора.

Зокрема, цього дня прибирали в оселях, випікали пісні коржі та починали готувати святкову кутю. Також намагалася доробити всі справи до Різдва.