24 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

24 грудня 2025 року в Україні відзначають Святий вечір, День працівників архівних установ.

Національне свято Лівії. День Незалежності.

Ще сьогодні День покупця в останню хвилину.

Православна церква вшановує пам'ять Святих Отців; Надвечір’я Різдва Христового (Святвечір); святої преподобномучениці Євгенії.

День 1400 Російська агресія - Day 1400 Russian aggression

Святвечір

Різдво Христове — одна з небагатьох святкових подій, переддень якої теж вважається святковим днем. 25 грудня настає Різдво за григоріанським та новоюліанським календарем, а передує йому дуже романтичне, світле та багате на традиції свято. Воно має назву Святий Вечір (Святвечір, Свята Вечеря). Християни західної традиції та більшість церков східного обряду відзначають Святвечір 24 грудня. Цей день — останній у чотиритижневому періоді передріздвяного Адвенту, який допомагає налаштуватися та підготуватися до Різдва.

Різдво – це день очікування важливої та радісної події – народження Ісуса Христа. 24 грудня до самої Святої Вечері віряни дотримуються особливо суворого посту. Святвечір розділяє собою сорокаденний різдвяний або пилипівський піст та період різдвяних свят, що триває 12 днів.

День працівників архівних установ

Професійне свято архівістів, яке має на меті зазначити важливість їхньої роботи в збереженні історичних документів та забезпеченні доступу до них для наступних поколінь.

Встановлене указом президента України № 1200/98 від 30 жовтня 1998 року. Дата вибрана на честь дня створення 1913 року архівної служби України.

День покупця в останню хвилину

День покупця в останню хвилину відзначають 24 грудня кожного року. Ця подія про феномен шопінгу в останню хвилину. Це день, присвячений тим, хто відкладає святковий шопінг до останнього. Він знаменує собою останню можливість для покупців завершити свої святкові покупки. Це культурний феномен, який існує вже багато століть, а в інтернеті можна знайти безліч порад, як пережити шопінг в останню хвилину.

Народилися в цей день:

285 років від дня народження Осипа Филимоновича Шафонського (1740-1811), українського історика, економіста, етнографа, лікаря, громадського діяча, одного з засновників вітчизняної епідеміології;

120 років від дня народження Антона Карловича Вальтера (1905-1965), українського вченого у галузі експериментальної фізики, засновника наукової школи ядерної фізики у Харківському університеті;

120 років від дня народження Костянтина Федоровича Данькевича (1905-1984), українського композитора, піаніста, диригента, педагога, громадського діяча;

105 років від дня народження Святослава Йосиповича Караванського (1920-2016), українського мовознавця, поета, перекладача, журналіста, автора самвидаву, дисидента, громадсько-політичного діяча, члена ОУН (США);

100 років від дня народження Юрія Макаровича Лисенка (1925-2007), українського письменника, публіциста. Дату народження подано за даними Українського національного біографічного архіву, інтернет-ресурсами; за іншими даними народився 27.12.1925 р.;

90 років від дня народження Віталія Михайловича Білоуса (1935), українського фізика-оптика, одного з засновників Академії наук вищої школи України.

Ще цього дня:

1903 - У Великій Британії видають перший реєстраційний номер для авто — табличку з номером A1 отримав герцог Рассел, брат філософа Бертрана Рассела;

1908 - У Парижі відкривається перше міжнародне авіашоу;

1914 - Німецький літак скидає бомбу на англійське місто Дувр, здійснивши перше в історії авіабомбардування;

1917 - У захопленому російськими більшовиками Харкові відкривається Всеукраїнський з'їзд рад, який завершується 25 грудня проголошенням т. зв. Української Народної Республіки Рад — на противагу УНР зі столицею в Києві;

1920 - На сцені "Метрополітен-опера" (Нью-Йорк) видатний італійський співак Енріко Карузо виконує останню у своїй кар'єрі партію — Елеазара;

1982 - Дослідний зразок найбільшого серійного вантажного літака у світі Ан-124 "Руслан" здійснює перший політ;

1997 - Відбувається перший концерт гурту "Мандри", цей день вважається датою заснування гурту;

2004 - Запускають на орбіту український супутник "Січ-1М".

Церковне свято:

Святих Отців; Надвечір’я Різдва Христового (Святвечір); святої преподобномучениці Євгенії.

День пам’яті святої преподобномучениці Євгенії Римської. Вона була християнською святою, яка жила в Римі в IV столітті. Вона була дочкою римського сенатора, який був вірним християнином. Євгенія вирішила вести аскетичний спосіб життя і віддавала себе служінню Богу. Вона була замучена за віру в період гонінь на християн у Римській імперії. Її мучеництво стало символом віри і відданості Богу. Євгенія Римська є духовною покровителькою для багатьох християн, які шанують її як великого прикладу віри і мужності.

Іменини:

Інокентій, Микола, Сергій, Агата, Євгенія, Клавдія.

З прикмет цього дня:

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: дивилися, який сьогодні день: зоряне небо — до великого урожаю; відлига — урожай буде поганим; небо без хмар — наступного року буде багато грибів; заметіль — буде багато меду.

Цього дня за народними традиціями родина сідає за святковий стіл перед Різдвом. На столі мають стояти 12 пісних страв за кількістю апостолів Ісуса Христа.