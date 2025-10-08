Інтерфакс-Україна
Події
16:09 08.10.2025

Голова УІНП Алфьоров про зміну назву монети на "шаг": копійка випадково стала розмінною одиницею до нашої гривні

Назва розмінної одиниці "шаг" вживалась на теренах теперішньої України з 17-го століття і була питомо українською, заявляє голова Українського Інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров.

"Назва "копійка" виникла в Москві у 16-му столітті. Як тоді, так і зараз, вона позначає суто рублеву зону, а нині це, окрім Росії, – Білорусь, сепаратиське російське утворення Придністровʼя та тимчасово окуповані українські землі. Копійка випадково стала розмінною монетою до нашої гривні, яка була, є і лишається маркером нашої ідентичності й в добу Середньовіччя, й за часів УНР. Понад 100 років тому гривня мала розмінну одиницю шаг - назва, що вживалася на наших теренах з 17-го століття і була питомо українською та лишалася навіть у добу поневолення України імперіями", – цитує Алфьорова прес-служба УІНП.

Зазначається, що позитивні експертні висновки такій ініціативі надали Інститут історії України та Інститут мовознавства імені О. Потебні Національної академії наук України, а також Експертна комісія Інституту нацпам’яті. 

Як повідомлялося, народні депутати пропонують Верховній Раді змінити назву розмінної монети "копійка" на "шаг". Зазначається, що зміна назви монети "копійка" (одна сота частина гривні) на історично обґрунтований "шаг" дасть змогу відродити національні традиції України у грошовій номенклатурі та завершити грошову реформу, розпочату в 1996 році.

У вересні 2024 року Національний банк України ініціював зміну назви розмінної монети з "копійок" на "шаги". У січні 2025 року в експертній комісії УІНП заявили, що ініціатива НБУ щодо зміни назви розмінної монети заслуговує на підтримку.

Ексголова УІНП Антон Дробович підтримує ініціативу НБУ змінити назви розмінної монети з "копійок" на "шаги".

