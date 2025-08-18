Інтерфакс-Україна
12:01 18.08.2025

Єрмак: росіяни використовують у власній загарбницькій війні символіку США

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак показав відео, на якому російська військова техніка йде на штурм з прапорами РФ та США, і назвав це "максимальним нахабством".

"А це як розуміти? Російські пропагандисти демонструють відео, на якому російська техніка йде на штурм з прапорами росії та США. Фактично росіяни використовують у власній терористичній, загарбницькій війні із вбивствами цивільних людей символіку Сполучених Штатів", - написав Єрмак у телеграмі у понеділок.

"Максимальне нахабство", - так очільник Офісу президента України охарактеризував цей акт.

