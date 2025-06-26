В Києві підняли кримськотатарський прапор на знак солідарності

Фото: КМДА

У День кримськотатарського прапора біля будівлі Київської міської державної адміністрації урочисто підняли національний стяг кримських татар, повідомляє КМДА у четвер.

"26 червня, у День кримськотатарського прапора, біля будівлі Київської міської державної адміністрації урочисто підняли національний стяг кримських татар. Ця церемонія вже стала доброю традицією у столиці й знаком поваги до корінного народу Криму, який сьогодні, разом з усім українським народом, бореться за свободу", - йдеться у повідомленні.

За інформацією, участь церемонії взяли представники кримськотатарської громади, міської влади, військові та громадськість, зокрема голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров і заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

"Ця щорічна церемонія стала справжнім символом єдності, взаємної підтримки і багатовікової боротьби. Нас із кримськими татарами об’єднує не лише колір наших прапорів. Нас об’єднує переконання в перемозі, у свободі й праві кожного народу жити на своїй землі", − зазначив Мондриївський під час виступу.

Він наголосив, що історія українського й кримськотатарського народів багато в чому перегукується: обидва пережили репресії, депортації та намагання знищити ідентичність, та попри це − вистояли.

"Два прапори − одна країна. Два прапори − одна нація. Два прапори − одна перемога, бо Крим – це Україна", − акцентував Мондриївський.