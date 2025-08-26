Інтерфакс-Україна
Події
01:48 26.08.2025

Трамп цьогоріч хоче зустрітися з Кім Чен Ином – ЗМІ

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп хоче зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у 2025 році, повідомляє агентство Reuters.

"Я хотів би зустрітися з ним цього року. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Кім Чен Ином у відповідному майбутньому", – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Як пише Reuters, Північна Корея поки що не відреагувала на прохання прокоментувати висловлювання президента США.

Заяви Трампа прозвучали під час зустрічі з новим президентом Південної Кореї Лі Дже Меном у Білому домі. Південнокорейський лідер зі свого боку висловив сподівання, що президенту США вдасться налагодити відносини між Сеулом і Пхеньяном.

"Я сподіваюся, що ви зможете принести мир на Корейський півострів, єдину розділену країну у світі. Щоб ви могли зустрітися з Кім Чен Ином, побудувати Trump World (комплекс нерухомості – ІФ-У у Північній Кореї. Щоб я міг грати там у гольф, і щоб ви дійсно змогли зіграти роль миротворця світового історичного значення", - сказав Лі.

Джерело: https://www.reuters.com/world/china/trump-wants-meet-north-koreas-kim-this-year-he-tells-south-korea-2025-08-25/

Теги: #лідери #кндр #зустріч #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:57 26.08.2025
Рубіо обговорив з європейськими главами МЗС спільні кроки для зупинення війни

Рубіо обговорив з європейськими главами МЗС спільні кроки для зупинення війни

00:30 26.08.2025
Трамп: США вивчають досвід застосування дронів у війні в Україні

Трамп: США вивчають досвід застосування дронів у війні в Україні

00:30 26.08.2025
Трамп: США вивчають досвід застосування дронів у війні в Україні

Трамп: США вивчають досвід застосування дронів у війні в Україні

22:13 25.08.2025
Свириденко та глава мінфіну Німеччини обговорили фінансування бюджету, оборонку та макрофінансову стабільність України

Свириденко та глава мінфіну Німеччини обговорили фінансування бюджету, оборонку та макрофінансову стабільність України

21:13 25.08.2025
Зеленський обговорив безпекові гарантії з делегацією парламентської мережі United for Ukraine

Зеленський обговорив безпекові гарантії з делегацією парламентської мережі United for Ukraine

20:24 25.08.2025
Трамп: Україна і Росія мають самі визначити, коли проводити зустріч у верхах

Трамп: Україна і Росія мають самі визначити, коли проводити зустріч у верхах

18:40 25.08.2025
Шмигаль передав Келлогу документи до підписання угоди з виробництва та продажу безпілотників

Шмигаль передав Келлогу документи до підписання угоди з виробництва та продажу безпілотників

18:34 25.08.2025
Келлог зустрівся з Єрмаком та Умєровим

Келлог зустрівся з Єрмаком та Умєровим

15:11 25.08.2025
Зеленський не вважає, що РФ йде на поступки

Зеленський не вважає, що РФ йде на поступки

13:03 25.08.2025
Зеленський анонсував зустріч української та американської команд в кінці тижня

Зеленський анонсував зустріч української та американської команд в кінці тижня

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Келлог обговорили кроки, які можуть змусити РФ до реальних переговорів

Зеленський: важливо, щоб серед країн, які готові розмістити контингент в Україні, були головні лідери "Коаліції охочих"

Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink – віцепрем’єр Гавковський

Зеленський не вважає, що РФ йде на поступки

Німеччина буде надавати Україні EUR9 млрд щорічно - міністр фінансів

ОСТАННЄ

МЗС засуджує включення портів Бердянська та Маріуполя до переліку портів РФ і закликало ІМО відреагувати

Шмигаль і прем'єр Норвегії відвідали підприємство з виробництва дронів

Єрмак: Норвегія допоможе Україні пройти зиму та підтримує закупівлі газу

У Міноборони Німеччини повідомили дату і місце наступного засідання "Рамштайну"

Сили безпілотних систем за добу уразили 704 унікальні цілі противника

Прем'єрка Свириденко: Ми відкрили два нові транзитні пункти на Дніпропетровщині та Харківщині для розвантаження Павлограда

Українська видавнича асоціація закликає дозволити купувати книги за кошти з держвиплати "Пакунок школяра"

Свириденко підтвердила, що її брат проживає за кордоном

Зеленський і Келлог обговорили кроки, які можуть змусити РФ до реальних переговорів

Свириденко: Розраховуємо на підтримку Румунії, щоб Україна та Молдова рухалися шляхом євроінтеграції разом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА