Трамп цьогоріч хоче зустрітися з Кім Чен Ином – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп хоче зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у 2025 році, повідомляє агентство Reuters.

"Я хотів би зустрітися з ним цього року. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Кім Чен Ином у відповідному майбутньому", – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Як пише Reuters, Північна Корея поки що не відреагувала на прохання прокоментувати висловлювання президента США.

Заяви Трампа прозвучали під час зустрічі з новим президентом Південної Кореї Лі Дже Меном у Білому домі. Південнокорейський лідер зі свого боку висловив сподівання, що президенту США вдасться налагодити відносини між Сеулом і Пхеньяном.

"Я сподіваюся, що ви зможете принести мир на Корейський півострів, єдину розділену країну у світі. Щоб ви могли зустрітися з Кім Чен Ином, побудувати Trump World (комплекс нерухомості – ІФ-У у Північній Кореї. Щоб я міг грати там у гольф, і щоб ви дійсно змогли зіграти роль миротворця світового історичного значення", - сказав Лі.

