11:13 02.09.2025

Близько 2 тис. військовослужбовців КНДР загинули у Росії – ЗМІ

За оцінками розвідувального агентства Південної Кореї, близько 2 тис. північнокорейських військових, відправлених до Росії для участі в бойових діях проти Україні, загинули, повідомляє у вівторок Yonhap.

"Національна розвідувальна служба (NIS) поділилася цією оцінкою під час закритого брифінгу для парламентського комітету з розвідки, повідомили журналістам депутати Парк Сун-вон і Лі Сон-квеун. NIS заявила, що Пхеньян планує додатково відправити до Росії близько 6 000 солдатів у рамках третьої партії військ для допомоги Москві у війні з Україною, тоді як близько 1 000 військовослужбовців інженерних підрозділів вже прибули до Росії", - інформує агентство.

За публікацією, надіслані війська дислокуються в "тилу фронту як резервні сили".

"Північна Корея повідомила, що під час першого та другого етапів розгортання військ загинуло близько 350 осіб, тоді як NIS у квітні на брифінгу для парламентського комітету з питань розвідки повідомила про щонайменше 600 загиблих", – зазначив Лі, додавши, що після "всебічного аналізу" разом з іншими країнами NIS збільшила оцінку кількості загиблих до 2 000 осіб.

З жовтня минулого року Північна Корея направила близько 13 000 військовослужбовців і звичайну зброю для підтримки військових дій Росії.

Джерело: https://en.yna.co.kr/view/AEN20250902008500315

Теги: #війна #кндр

