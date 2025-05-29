"Євробачення-2025" охопило 166 млн глядачів на 37 ринках суспільних мовників

Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2025" у Базелі (Швейцарія) охопив 166 млн людей на 37 ринках суспільних мовників, що на 3 мільйони глядачів більше порівняно з 2024 роком.

"69-й пісенний конкурс "Євробачення", організований швейцарським суспільним мовником SRG SSR у Базелі, охопив 166 мільйонів людей на 37 ринках суспільних мовників, що на три мільйони глядачів більше порівняно з 2024 роком. Частка переглядів гранд-фіналу у 2025 році склала 47,7%, що є найвищим показником з 2004 року та більш ніж вдвічі перевищує середній показник для тієї ж групи каналів мовлення (19,9%)", - йдеться у повідомленні "Суспільного".

Відзначається, що серед молодіжної аудиторії (15-24 роки) гранд-фінал досяг частки переглядів 60,4% — найвищого показника за всю історію спостережень, що майже в 4 рази перевищує середній показник для цих каналів (16,0%).

Загалом, частка переглядів гранд-фіналу перевищила 50% у 19 з 37 суспільних ринків, на чолі з Ісландією (97,8%), Фінляндією (90,5%), Швецією (89,6%), Норвегією (85,4%) та Данією (75,1%), а у країні-господарці фінал спостерігали в середньому 1,1 млн глядачів, що на 57% більше, ніж минулого року, з рекордною кількістю переглядів та часткою у всіх мовних регіонах.

Ключові ринки також досягли історичних максимумів: Німеччина (найвища середня аудиторія серед усіх країн — 9,1 млн глядачів — найкращий показник з 2016 року); Польща (4 млн глядачів — втричі більше, ніж тогорічний показник); Греція (2,8 млн глядачів та частка 70,8% — найвищий показник з 2010 року); Франція (частка переглядів 40,0% — найвищий показник за всю історію); Фінляндія (частка переглядів 90,5% — абсолютний рекорд).

Також, продовж 7 днів після трансляції гранд-фінал "Євробачення-2025" зібрав 12,1 млн переглядів на офіційному каналі пісенного конкурсу на ютубі, що на 8% більше порівняно з Мальме 2024-го року.

"Протягом усього періоду конкурсу (з 3 по 24 травня) загальна кількість переглядів контенту на ютуб-каналі "Євробачення" досягла 369,5 мільйона, що на 9,3% більше, ніж минулого року. Платформу переглянули 60,7 мільйона унікальних глядачів з 232 країн і територій", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, ніч на 18 травня у швейцарському місті Базель відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2025", переможцем якого став представник Австрії виконавець JJ з піснею "Wasted Love". Представники України гурт Ziferblat посіли 9-те місце.