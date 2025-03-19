Інтерфакс-Україна

Події

10:27 19.03.2025

Російські війська перетнули міжнародний кордон у Сумській області, просуваються на сході та в Запорізькій області - ISW

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Російські війська перетнули міжнародний кордон у Сумській області, просуваються на сході та в Запорізькій області - ISW
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські війська нещодавно перетнули міжнародний кордон у Сумській області, зафіксовано їх просування на лиманському напрямку, в напрямку Часів Яр та на торецькому напрямку; на курахівському напрямку є обопільні зміни - українські сили просунулися в центр Костянтинополя, російські - на південний захід від цього населеного пункту, є просування російських сил у Запорізькій області.

Про це йдеться в огляді Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням геолокаційні кадри, опубліковані 16-18 березня.

"Російські війська нещодавно перетнули міжнародний кордон у Сумській області в рамках продовжених наземних операцій, щоб відтіснити українські війська з їхніх позицій у Курській області. (…) Геолокаційні кадри, опубліковані 16 березня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в південно-західну Басівку (поблизу міжнародного кордону в Сумській області та на захід від Суджі)", - йдеться у огляді на сайті ISW у середу.

Згідно огляду, 18 березня російські війська наступали на захід від Суджі в районі Гоголівки, на південь від Суджі в районі Гуєвого та біля міжнародного кордону в Сумській області в районі Басівки.

Разом з цим ISW зазначає, що "18 березня російські джерела стверджували, що українські сили атакували вздовж кордону Сумської та Бєлгородської областей на південний схід від українських позицій, що залишилися в Курській області". Крім того, аналітики Інституту вивчення війни фіксують повідомлення російських мілблогерів, "що українські сили атакували за підтримки танків, бронетехніки та засобів розмінування з боку Сумської області в напрямку Демидівки, Графівки та Прилісся (на північний захід від міста Бєлгород) і що російські війська відбили атаку". Кілька російських мілблогерів стверджували, що українські сили досягли дороги 14H-472 на південний захід від Демидівки до того, як російські сили відбили атаку.

Також ISW фіксує просування російських військ на лиманському напрямку. "Геолокаційні кадри, опубліковані 18 березня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в лісистій місцевості на захід від Балки Журавки (колишнє Невське, на північний схід від Лиману)".

Зазначається, що російські війська нещодавно просунулися в напрямку Часів Яр. "Геолокаційні кадри, опубліковані 17 березня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися вулицею Чехова в західному Часовому Яру".

Російські сили нещодавно просунулися на Торецькому напрямку, що підтверджують геолокаційні кадри, опубліковані 17 березня: "просунулися в північній частині Торецька та до будівлі на шахті "Центральна" в західній частині Торецька".

Повідомляється про зміни на курахівському напрямку. Там просунулися і українські, і російські сили. "Оцінка просування українців: геолокаційні кадри, опубліковані 17 березня, показують, що українські сили нещодавно просунулися в центр Костянтинополя (на захід від Курахового). Оцінка просування росіян: геолокаційні кадри, опубліковані 18 березня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Костянтинополя", - йдеться в огляді Інституту.

"Російські війська також просунулися в західній Запорізькій області на тлі посилення російських наступальних операцій у цьому районі, ймовірно, як частину зусиль, спрямованих на навмисне зволікання Росією пропозиції про тимчасове припинення вогню, щоб отримати переваги на полі бою", - зазначають в Інституті вивчення війни. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 березня, показують, що російські війська нещодавно просунулися у східному Степовому (на схід від Кам’янського).

Теги: #огляд #напрямки #фронт #isw

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