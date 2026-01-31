Основні економічні індикатори України та світу в 2025 році

Стаття представляє ключові макроекономічні показники України та світової економіки станом на початок жовтня 2025 року. Аналіз підготовлено на основі актуальних даних Державної служби статистики України (ДССУ), Національного банку України (НБУ), Міжнародного валютного фонду (МВФ), Світового банку, а також провідних національних статистичних відомств (Eurostat, BEA, NBS, ONS, TurkStat, IBGE). Директор з маркетингу та розвитку "Інтерфакс-Україна" Максим Уракін, кандидат економічних наук і засновник інформаційно-аналітичного центру «Experts Club», представив огляд поточних макроекономічних трендів.

Макроекономічні показники України

Перші дев’ять місяців 2025 року Україна пройшла в режимі «керованої економіки», зберігала адаптивність до воєнних обмежень, але темпи відновлення при цьому залишалися помірними, а інвестиційний імпульс – недостатнім. У базових прогнозних оцінках НБУ влітку 2025 року фігурував орієнтир зростання реального ВВП у 2025 році на рівні 2,1%, що задавало рамку для очікувань бізнесу та фінансового сектору на другу половину року.

«За підсумками січня–вересня 2025 року економіка України демонструє здатність підтримувати базову активність в умовах воєнних обмежень. Відновлення триває, але його темп залишається помірним і значною мірою спирається на споживання та зовнішнє фінансування. Інвестиційна активність, за спостереженнями ринку, переважно зосереджена на відновленні та заміщенні, а не на розширенні потужностей. Ключове завдання на наступні квартали – підвищити частку довгострокових проєктів у енергетиці, логістиці, переробці та технологічних секторах», – зазначив засновник інформаційно-аналітичного центру Experts Club Максим Уракін.

Інфляційна динаміка у вересні виглядала стриманіше, ніж у пікові періоди року. За даними Держстату, у вересні 2025 року споживчі ціни зросли на 0,3% м/м, з початку року – на 6,3%, а річна інфляція (вересень 2025 до вересня 2024) становила 11,9%. Базова інфляція при цьому була вищою в місячному вимірі: +1,3% м/м, а в річному – 11,0% р/р.

Монетарна політика залишалася жорсткою та спрямованою на утримання очікувань: 11 вересня 2025 року НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%. Паралельно в інфляційному звіті НБУ закладалася логіка утримання ставки 15,5% до IV кварталу 2025 року як елемента дезінфляційної траєкторії та курсової стійкості.

«Динаміка інфляції у 2025 році визначається не лише монетарними чинниками, а й факторами пропозиції – врожаєм, логістикою, енергетичними обмеженнями та імпортною складовою витрат. У цих умовах збереження облікової ставки на високому рівні виконує функцію утримання інфляційних очікувань і зниження тиску на валютний ринок. Водночас монетарні заходи мають бути доповнені політиками з боку уряду, що стимулюють конкуренцію та пропозицію на внутрішньому ринку. Без цього інфляційні ризики залишатимуться чутливими до цінових і логістичних шоків», – підкреслив Максим Уракін.

Зовнішня торгівля залишалася одним із ключових джерел макроризиків. За даними Держстату, у січні–липні 2025 року експорт товарів становив $23,31 млрд (96,5% до відповідного періоду 2024-го), тоді як імпорт – $45,94 млрд (116,9%). Негативне сальдо склало $22,63 млрд, що відображало структурний розрив між імпортною потребою (енергоносії, обладнання, критичні товари) та експортними можливостями.

Компенсатором воєнних ризиків і торговельного дисбалансу залишалися міжнародні резерви. За інформацією НБУ, станом на 1 жовтня 2025 року міжнародні резерви становили $46,52 млрд, збільшившись у вересні; НБУ також зазначав, що цей обсяг відповідав фінансуванню 5,1 місяця майбутнього імпорту.

Боргове навантаження залишалося високим. За даними, які публічно наводилися з посиланням на Міністерство фінансів, станом на 30 вересня 2025 року державний та гарантований державою борг становив 8 024,1 млрд грн (еквівалент $194,2 млрд); з нього зовнішній – 6 063,2 млрд грн, внутрішній – 1 960,9 млрд грн.

Глобальна економіка

Світова економіка у 2025 році зберігала траєкторію помірного зростання, але з різними швидкостями по регіонах і підвищеною чутливістю до торговельних та фінансових ризиків. За липневим оновленням World Economic Outlook МВФ, глобальне зростання у 2025 році оцінювалося на рівні 3,0%, а у 2026 році – 3,1%, із поясненням через поєднання фінансових умов і торговельних ефектів випередження.

У матеріалах Світового банку наголошувалося, що перспективи залишаються крихкими через посилення торговельних бар’єрів та високу невизначеність; у базовій траєкторії після ослаблення темпів очікувалося, що зростання «підтягнеться» приблизно до 2,5% у 2026–2027 роках.

«Глобальна економіка у 2025 році зростає помірно та нерівномірно за регіонами, а ключовими змінними залишаються фінансові умови та торговельні ризики. США підтримують частину світового попиту, але залежність від вартості грошей і циклу споживання зберігається. Європейська економіка відновлюється повільно, а Китай демонструє зростання за рахунок промисловості та експорту, при нерівномірному внутрішньому попиті. Для України це означає необхідність робити ставку на конкурентні ніші та системну підтримку експорту з вищою доданою вартістю, а не на очікування сприятливої зовнішньої кон’юнктури», – зазначив Максим Уракін.

За третьою оцінкою BEA, у II кварталі 2025 року реальний ВВП США зріс на 3,8% у перерахунку на річний темп, тоді як у I кварталі фіксувалося падіння. Серед ключових факторів зростання BEA називало скорочення імпорту (який віднімається у розрахунку ВВП) та збільшення споживчих витрат, частково компенсовані слабшою динамікою інвестицій та експорту.

За попередньою «flash estimate» Eurostat, у II кварталі 2025 року ВВП зріс на 0,1% кв/кв у єврозоні та на 0,2% кв/кв у ЄС, що вказувало на дуже помірне відновлення економічної активності.

За попередніми оцінками, оприлюдненими Національним бюро статистики Китаю, ВВП у першому півріччі 2025 року зріс на 5,3% р/р, а у II кварталі – на 5,2% р/р, тобто економіка утримувала темп «вище 5%» у річному вимірі.

За офіційним пресрелізом уряду (PIB), реальний ВВП Індії у I кварталі фінансового року 2025–26 (квітень–червень 2025) зріс на 7,8% р/р, підтверджуючи одну з найвищих динамік серед великих економік.

TurkStat повідомляв, що у II кварталі 2025 року ВВП Туреччини зріс на 4,8% р/р, що формально означало прискорення річного зростання, хоча для оцінки стійкості важливими залишалися структура попиту та зовнішньоторговельні умови.

«Основні зовнішні ризики 2025 року пов’язані з торговельними обмеженнями, змінами регуляторних режимів, вартістю енергії та логістичними обмеженнями. У таких умовах країни з високою продуктивністю та диверсифікованою структурою експорту отримують перевагу в конкуренції за капітал і ринки. Україні доцільно розвивати інструменти управління ризиками для експортерів, розширювати географію збуту та підвищувати передбачуваність правил для інвесторів. Це зменшує залежність від короткострокових коливань на зовнішніх ринках і підвищує стійкість платіжного балансу», – підкреслив Максим Уракін.

Висновки

Січень–вересень 2025 року для України – це період відносної макрофінансової керованості: інфляція у вересні сповільнилася до 11,9% р/р, НБУ утримував облікову ставку 15,5%, міжнародні резерви зросли до $46,52 млрд станом на 1 жовтня. Водночас торговельний дисбаланс та високе боргове навантаження продовжують формувати середньострокові ризики, які знімаються не «стабілізацією», а структурними змінами – інвестиціями, продуктивністю, переробкою та експортом з вищою доданою вартістю.

«У середньостроковій перспективі ключовими напрямами є розвиток переробки, локалізація ланцюгів постачання там, де це економічно доцільно, та розширення експорту продукції з вищою доданою вартістю. Паралельно важливо підтримувати передбачуваність монетарних і фіскальних рішень та забезпечувати прозорі умови для приватного капіталу. За відсутності таких кроків макростабільність залишатиметься переважно функцією зовнішнього фінансування. За наявності – може стати основою для довшого інвестиційного циклу й стійкішої структури економіки», – підсумував Максим Уракін.

Керівник проекту "Економічний Моніторинг" кандидат економічних наук Максим Уракін