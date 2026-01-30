Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Випуск № 2 – січень 2026 року

Метою цього огляду є надання аналізу поточної ситуації на валютному ринку України та прогноз курсу гривні щодо ключових валют на основі актуальних даних. Ми розглядаємо поточні умови, динаміку ринку, ключові фактори впливу та ймовірні сценарії розвитку подій.

Аналіз поточної ситуації на валютному ринку

Міжнародний контекст

Головною подією другої половини січня 2026 року стало очікуване засідання Комітету ФРС, на якому розглянули рівень ключової ставки. У результаті, як і очікували ринки, ФРС залишила базову процентну ставку незмінною, а облікова ставка за федеральними фондами лишається в поточному діапазоні від 3,5% до 3,75%. Останнє засідання Комітету ФРС фактично ознаменувало початок паузи після трьох послідовних знижень ставки в 2025 році. Зараз ситуація в економіці США загалом не виглядає песимістично, адже зростання ВВП у третьому кварталі досягло 4,4%, що значно перевищило прогнози. Проте ФРС потрібно тримати ситуацію на контролі, адже тривожні тенденції можуть стати «чорними лебедями» для економіки США і в 2026 році. Йдеться про послаблення ринку праці та рівень інфляції, що перевищує цільовий показник 2%.

Щодо курсового руху пари EUR/USD, то впродовж січня долар продовжував падати відносно євро і під кінець місяця навіть досяг рівня 1,2038, хоча пізніше і відбувся невеликий відкат до 1,1930. Отже, аналітики зауважили, що долар США наприкінці січня 2026 року впав до найнижчого рівня за чотири роки, а сталося це після того, як президент США Дональд Трамп відкинув побоювання щодо падіння американської валюти. На запитання журналістів, чи стурбований він падінням валюти, відповів: «Я думаю, що вартість долара – подивіться на бізнес, який ми ведемо. Долар має чудові результати». Ця заява зумовила падіння долара, адже змусила інвесторів поспішити в напрямку традиційних інвестиційних гаваней, що включають золото та швейцарський франк.

Поки долар втрачає, євро укріплюється. Єдина європейська валюта загалом за останній рік зміцнилася на 15%. Серед причин – нестабільність політики Дональда Трампа, економічні рішення адміністрації Трампа щодо тарифів, а також загрози для подальшого економічного зростання США. Звісно, масла у вогонь падіння курсу долара підливають і чергові заяви Дональда Трампа щодо Гренландії.

У самому ЄС не надто радіють міцному євро, адже такий курс робить менш конкурентоздатним європейський експорт. Отже, поточна тенденція укріплення євровалюти навряд чи буде корисною для розвитку економіки ЄС. Деякі експерти навіть прогнозують, що ВВП єврозони стане приблизно на 0,2% нижчим до кінця року, якщо обмінний курс євро до долара залишиться на поточному рівні, а не приблизно на рівні 1,16 долара, який слугував орієнтиром після торговельної угоди між ЄС і США наприкінці липня. Щодо того, чи буде Європейський центробанк вживати якихось заходів, поки що впевненості нема ні у кого. Найближче засідання у ЄЦБ на початку лютого має надати певні орієнтири та показати, чи готові в Європі змінювати вектор монетарної політики.

Внутрішній український контекст

У січні український валютний ринок по-справжньому штормило, а девальваційні процеси прискорилися, особливий сплеск спостерігався в середині місяця, коли офіційний курс досягнув позначки 43,39 грн за долар. Проте далі інтервенції НБУ зіграли свою важливу роль, і коливання пішли у зворотному напрямку, а станом на 30 січня офіційний курс встановлений на рівні 42,84 грн за долар США.

НБУ в січні продовжував політику курсової гнучкості, але збільшив інтервенції, щоб охолодити високий попит на валюту. За три тижні січня Нацбанк продав на ринку 2,678 млрд доларів, у третій тиждень місяця – найбільше (понад 1,06 млрд дол.). Проте пікового рівня попиту, що спостерігався в грудні, коли Нацбанк продав на ринку більш як 4,65 млрд доларів, у січні не помічено.

Важливим рішенням січня стало зниження облікової ставки НБУ. Правління Національного банку України вирішило розпочати цикл помʼякшення процентної політики, і ставку з 30 січня 2026 року знижено з 15,5% до 15%. На думку фахівців Нацбанку, це узгоджується з приведенням інфляції до цілі 5% на горизонті політики та водночас підтримає економіку. Крім того, в НБУ поінформували, що у грудні як споживча, так і базова інфляція сповільнилися до 8% у річному вимірі. Там кажуть, що річні темпи зростання споживчих цін знизилися й у січні, але інфляційні очікування залишалися відносно високими. За прогнозом НБУ, інфляція знизиться до 6% наприкінці 2027 року, а у 2028 році – до цілі 5%.

Щодо зовнішньої допомоги, то в НБУ кажуть, що очікуваних обсягів зовнішньої допомоги вистачатиме для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та збереження міжнародних резервів на достатньому рівні для підтримання стійкості валютного ринку. У повідомленні Нацбанку йдеться про рішення Ради ЄС виділити Україні 90 млрд євро в 2026 та 2027 роках, а також про те, що підтримка України зберігатиметься й у межах чинного механізму ERA Loans. Оновлений прогноз НБУ передбачає, що міжнародні резерви становитимуть 65 млрд дол. США на кінець 2026 року.

Попри «заспокійливе» від НБУ у вигляді зниження ставки та нагадувань від керівників регулятора про майбутню багатомільярдну фінансову підтримку партнерів валютний ринок все одно намагається іти за девальваційним трендом. Причин багато: і масштабні обстріли міст, що суттєво погіршили ситуацію в енергетиці, і складна ситуація на фронті, і відсутність чітких сигналів від МВФ щодо погодження нової програми на 8,1 млрд дол.

Курс долара США: динаміка й аналіз

Загальна характеристика поведінки ринку

На українському валютному ринку протягом січня долар спочатку укріплювався, а в другій половині місяця втрачав позиції, адже вже відбувалося укріплення гривні. І якщо на міжбанку на початку місяця курс перебував на позначці 42,3 грн за долар, то 15 січня – на рівні 43,55 грн/дол., а 29 січня – 42,9 грн/дол.

На готівковому ринку спостерігалися пришвидшені девальваційні хвилі, і в середині січня курс купівлі досяг позначок 43-43,2 грн/дол., а продаж був у межах 43,6–43,7 грн/дол., але наприкінці місяця укріплення гривні на міжбанку вплинуло і на готівковий сегмент, де курс купівлі становив 42,5-42,3 грн/дол., а курс продажу – 43-43,15 грн/дол.

Тим часом, у касах банків та обмінниках спред між курсом купівлі та продажу порівняно з груднем збільшився до рівня 0,55–0,65 грн/дол.

На готівковому ринку в січні спостерігався сплеск попиту: за даними НБУ, впродовж 1–27 січня населення придбало 1,64 млрд доларів (в еквіваленті), а продаж населенням готівкової валюти за цей період становив 0,97 млрд дол.

Ключові фактори впливу

· Міжнародний контекст. Долар дуже активно почав укріплюватися до євро внаслідок очікуваної паузи в етапах зниження процентної ставки ФРС, а також на тлі песимістичних очікувань щодо розвитку американської економіки в 2026 році – рівня інфляції та ситуації на ринку праці. Крім того, на настрої інвесторів вплинули висловлювання президента Дональда Трампа щодо стійкості долара та стосовно Гренландії.

· Національний банк України знизив облікову ставку до 15%, таким чином, розпочато пом’якшення монетарної політики заради приведення інфляції в Україні до цілі 5%.

· Національний банк збільшив інтервенції на міжбанківському ринку в межах стратегії керованої гнучкості курсу, що наприкінці січня повернуло долар до значень, менших за психологічний рівень 43 грн/дол.

Прогноз

· Короткостроково (1–2 тижні): базовий діапазон 42,9–43,4 грн/$ із ймовірними коливаннями в бік послаблення гривні.

· Середньостроково (2–3 місяці): 43,50–44,00 грн/$. На міжнародному ринку можлива короткострокова зміна тренда слабкого долара на повернення до минулорічних курсових рівнів – приблизно 1,17 EUR/USD. Однак непослідовна політика президента Дональда Трампа і ситуація навколо майбутньої зміни голови ФРС та очікування нового етапу пом’якшення в США будуть надсилати інвесторам сигнали щодо тривалої траєкторії слабкого долара. В Україні на курс національної валюти впливатиме ситуація з надходженням допомоги від партнерів, а також рівень енергетичної кризи та швидкість її вирішення. Попит на міжбанку залишатиметься високим.

· Довгостроково (6+ місяців): сценарій поступової девальвації зберігається, НБУ буде періодично виходити на ринок із більшими обсягами пропозиції валюти, щоб вирівняти попит. Орієнтир на перше півріччя 2026 року – 43,5–44,9 грн/$.

Курс євро: динаміка й аналіз

Загальна характеристика поведінки ринку

Впродовж січня курс євро на українському ринку укріплювався: офіційний курс євро на початку січня становив 49,79 грн/євро, а в кінці місяця досягнув позначки 51,24 грн/євро. У готівковому сегменті за січень євро також доволі суттєво укріпився: на початку місяця середній курс купівлі був на рівні 49,5 грн/євро, а продажу – 50,17 грн/євро. Наприкінці місяця в банках і обмінниках курс купівлі євро досягнув 51 грн/євро, а продажу – 51,95 грн/євро.

Ключові спостереження

· Геометрія курсів: Курс продажу готівкового євро наприкінці січня перебував на рівні 51,6–51,95 грн/євро. На динаміку курсу євровалюти вплинув загальний девальваційний тренд, що посилився впродовж перших двох тижнів січня 2026 року, а також швидке та впевнене укріплення євровалюти на світовому ринку.

· Попит і пропозиція: Попит на євро на початку 2026 року перебуває на високому рівні, оскільки імпортери активно закуповують енергетичне обладнання, потреба в якому різко зросла після кількох масованих російських атак, цілями яких були ТЕЦ у великих містах. На готівковому ринку протягом місяця зростав попит і на долари, і на євро.

Ключові фактори впливу

· Глобальний контекст: євровалюта зміцнюється до долара на тлі нестабільних прогнозів щодо економіки США та політичних заяв Дональда Трампа, які впливають на прагнення інвесторів вийти з долара в захисні активи – євро, швейцарський франк, золото.

· Внутрішній ринок: євровалюта 27 січня перетнула психологічну позначку 51 грн/євро (офіційний курс), а в готівковому сегменті наближається стрімко до рівня 52 грн/євро, цей курсовий рух стимулює попит на європейську валюту.

· Поведінковий фактор: в Україні спостерігається збільшення і обсягів купівлі доларів та євро, і обсягів продажу валюти, активність валютообмінних операцій у складні кризові періоди традиційно посилюється. У січні 2026 року чиста купівля валюти населенням, ймовірно, перевищить грудневі показники: за 1–27 січня сальдо становить 693 млн дол. (в грудні – 739 млн дол.).

Прогноз

· Короткостроково (1–2 тижні): євро перебуватиме в діапазоні 51,5–51,9 грн/€ з тенденцією відходу до верхньої межі.

· Середньостроково (2–3 місяці): на міжнародному ринку може зберігатися деякий час тренд на сильний євро та, відповідно, слабкий долар. В Україні, окрім світової тенденції посилення позицій євро, на курс впливатимуть загальні девальваційні настрої на високі обсяги імпорту в євровалюті, що прискорюватиме зростання курсу євро. Курсовий орієнтир – 51,8–53,5 грн/€.

· Довгостроково (6+ місяців): можливе зростання в першому півріччі 2026 року курсу євро до рівня 53,5-55,5 грн/€.

Рекомендації: долар чи євро — купувати, продавати чи чекати?

USD/UAH

Тренд послаблення позицій долара, викликаний сумнівами інвесторів щодо перспектив розвитку економіки США та скептичними оцінками ситуації на ринку праці, посилюють додатково негативні очікування стосовно геополітичних ризиків (зокрема, по кейсу Гренландії), зміни керівництва ФРС і побоювань з приводу незалежності ФРС.

Ще одним ризиком інвестори бачать майбутню політику ФРС, адже в ситуації продовження тиску на ФРС з боку Дональда Трампа інвестори побоюються непослідовних кроків і відсутності прогнозованості. Це означає низьку ймовірність укріплення долара до рівня 1,1650 впродовж найближчого часу, а також пошук великими інвесторами шляхів переспрямувати свої інвестиції з долара на інші валюти та ліквідні активи.

В Україні зараз прослідковується чіткий девальваційний тренд, і це означає, що формування заощаджень у доларах залишатиметься головною базою для інвесторів у межах середньо- і довгострокової стратегії. Наступні етапи девальвації гривні лише приведуть до деяких варіантів отримання спекулятивного доходу на обміні валют. Проте саме долар залишається головною валютою заощаджень у межах різноманітних інвестиційних планів.

EUR/UAH

В останні місяці євровалюта показує тренд на укріплення, що дозволяє інвесторам, які планують вийти в долар, зробити це з вигодою. Також для інвесторів актуальним залишатиметься купівля євро для формування частини заощаджень у цій валюті в межах довгострокової стратегії. Оскільки ліквідність євровалюти лише покращується, то інвестори можуть розраховувати на зберігання в цій валюті приблизно 40% валютних накопичень.

Загальна стратегія

У січні 2026 року засідання Комітету ФРС завершилось очікуваним «нічим» – ставку залишили на нинішньому рівні. Песимістичні настрої щодо подальшого розвитку економіки США та невпевненість стосовно чітких і адекватних кроків ФРС сприяють падінню долара. А от в ЄС ніяких «чорних лебедів»: економіка зростає, інфляційні ризики мінімальні, в лютому ЄЦБ може розглянути ситуацію детальніше та повідомити, чи готуються зміни ставок.

В Україні панують морози, блекаути та девальваційні настрої, а інвестори продовжують формувати свої плани заощаджень з урахуванням майбутнього послаблення курсу гривні. Національний банк України пильно стежить за ринком і готовий виходити з інтервенціями в разі пікового попиту, а стратегія керованої курсової гнучкості дозволятиме зберігати обережний оптимізм щодо швидкості темпу подальших девальваційних рухів. Базові правила для інвесторів: жодних різких рішень, особливо коли на міжбанку спостерігаються панічні настрої. Аналізуємо загальний світовий тренд сукупно з внутрішніми українськими реаліями і лише тоді вирішуємо питання виходу з валюти чи відходу з долара в інші активи. Важливо регулярно переглядати власні програми накопичень, щоб вчасно відреагувати на тренди та підвищити рівень дохідності інвестицій в іноземних валютах.

Цей матеріал підготовлений аналітиками міжнародної мультисервісної продуктової FinTech-платформи КИТ Group та відображає їхнє експертне, аналітичне професійне судження. Інформація, представлена в цьому огляді, має суто інформаційний характер і не може бути розцінена як рекомендація для дій.

Компанія та її аналітики не дають жодних запевнень і не несуть відповідальності за будь-які наслідки, що виникли внаслідок використання цієї інформації. Уся інформація надається, як є, без будь-яких додаткових гарантій повноти, зобов’язань зі своєчасності чи оновлення або доповнення.

Користувачі цього матеріалу мають самостійно оцінювати ризики та ухвалювати свідомі рішення на основі власного оцінювання та аналізу ситуації з різних доступних джерел, які вони самі вважають достатньо кваліфікованими. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо проконсультуватися з незалежним фінансовим радником.

