Основні економічні показники України та світу в січні-грудні 2024 року - аналіз

Фото: Experts_Club_May

Стаття представляє ключові макроекономічні показники України та світової економіки за січень-грудень 2024 року. Аналіз базується на офіційних даних Державної служби статистики України, Національного банку України, МВФ, Світового банку, а також Організації Об'єднаних Націй, на основі яких Максим Уракін, кандидат економічних наук, директор з розвитку та маркетингу Інтерфакс-Україна, засновник інформаційно-аналітичного центру «Experts Club», представив аналіз макроекономічних тенденцій в Україні та світі. Розглянуто такі ключові аспекти, як динаміка валового внутрішнього продукту (ВВП), інфляція, безробіття, зовнішня торгівля та державний борг України, а також глобальні макроекономічні тенденції.

Макроекономічні показники України

У 2024 році економіка України продемонструвала помірне зростання, незважаючи на триваючі виклики, пов'язані з війною та зовнішніми економічними факторами. За даними Державної служби статистики України, реальний ВВП країни зріс на 2,9% порівняно з попереднім роком . Номінальний ВВП склав 7,66 трлн грн, з дефлятором на рівні 12,3%.

«Незважаючи на виклики, пов'язані з війною та нестабільною геополітичною ситуацією, Україна зуміла утримати макроекономічну стабільність. Зростання ВВП на 2,9% — це сигнал відновлення економіки та довіри з боку інвесторів», — зазначив Максим Уракін.

Інфляція залишається значною проблемою для економіки. Згідно з даними Державної служби статистики України, річна інфляція досягла 12% у грудні 2024 року, прискорившись з 11,2% у листопаді. Споживчі ціни в грудні зросли на 1,4% порівняно з листопадом.

«Зростання інфляції — тривожний сигнал. Це результат не тільки внутрішніх чинників, а й зовнішнього тиску: подорожчання імпорту, енергетичні ризики, а також коливання валютного курсу. Політика Національного банку відіграватиме вирішальну роль у стабілізації ситуації», — пояснив експерт.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за січень-листопад 2024 року збільшилося на 3,6% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, досягнувши $25,239 млрд. Експорт зріс на 16,5% до $38,423 млрд, а імпорт — на 11% до $63,662 млрд.

«Збільшення негативного сальдо торгівлі свідчить про те, що імпорт випереджає експорт. Україна повинна сконцентруватися на розширенні експортного потенціалу та підтримці стратегічних галузей: агропромислового комплексу, ІТ та машинобудування», — підкреслив Уракін.

Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2025 року досягли $43,788 млрд, збільшившись за грудень на 9,7%.

«Це позитивний сигнал. Резерви зростають завдяки надходженням від міжнародних партнерів. Це забезпечує макрофінансову стабільність і стійкість гривні», — зазначив експерт.

Глобальна економіка

За прогнозами МВФ, світове економічне зростання в 2024 році склало 3,2%. Однак геополітична нестабільність, торговельні війни та уповільнення зростання в ключових економіках продовжують тиснути на перспективи.

«Світова економіка відновлюється, але залишається вразливою. Геополітичні ризики, високі процентні ставки та зниження споживчого попиту в розвинених країнах є основними факторами нестабільності», — зазначив Уракін.

Економіка США продемонструвала стабільне зростання. За даними Бюро економічного аналізу США, ВВП країни в четвертому кварталі 2024 року зріс на 2,4% в річному вираженні, чому сприяло зростання споживчих витрат

«Сильний внутрішній попит — драйвер американської економіки. Однак зростання боргового навантаження і дорогі кредити можуть уповільнити динаміку в 2025 році», — зазначив економіст.

Економіка Єврозони показала слабкі темпи зростання. У четвертому кварталі 2024 року ВВП Єврозони збільшився на 0,1% порівняно з попереднім кварталом.

Індія продовжує демонструвати стабільне зростання. Згідно з даними уряду Індії, ВВП країни в 2024 році зріс на 8,2%.

Економіка Китаю зросла на 4,6% в третьому кварталі 2024 року, проте прогноз на рік був знижений до 4,8% через слабкий внутрішній попит і труднощі в секторі нерухомості.

«Китай потребує перезапуску внутрішнього споживання. Без стимулювання попиту зростання може сповільнитися ще сильніше», — підкреслив експерт.

Висновок

Економічні показники України та світу за 2024 рік демонструють неоднозначну картину. Зростання ВВП і позитивні сигнали на глобальних ринках поєднуються з інфляційними ризиками та дисбалансами зовнішньої торгівлі. Глобальна економіка також відчуває тиск безлічі невизначеностей.

«Для України ключовими завданнями залишаються структурні реформи, нарощування експорту, модернізація інфраструктури та активне залучення інвестицій. Це запорука сталого економічного зростання в 2025 році і надалі», — підсумував Максим Уракін.

Керівник проекту «Економічний моніторинг» кандидат економічних наук Максим Уракін

Детальніший аналіз економічних показників України доступний у щомісячних інформаційно-аналітичних продуктах агентства Інтерфакс-Україна «Економічний моніторинг».