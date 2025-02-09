РФ не зацікавлена у переговорах та мирі з Україною і продовжує нарощувати військовий потенціал – ISW

РФ продовжує нарощувати свій військовий потенціал, що вказує на те, що Кремль не зацікавлений у переговорах чи тривалому мирі з Україною, повідомляє американській Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на власні джерела.

"Російські плани свідчать про те, що Росія, а не Україна, є стороною, яка відмовляється від добросовісних переговорів і активно наполягає на тривалій війні, а не на мирі, водночас встановлюючи умови для підготовки до потенційного ширшого конфлікту з НАТО. Російські офіційні особи та інформаційний простір часто розглядають війну в Україні як частину більшого протистояння із Заходом", - відзначають аналітики.

Повідомляється, що українські сили нещодавно просунулися поблизу Часового Яру, а російські сили нещодавно просунулися поблизу Куп’янська, Лиману та Торецька.

За даними ISW, російське командування може передислокувати сили з курахівського напрямку в бік Торецька, щоб сприяти російським наступальним операціям на Костянтинівку навесні або влітку 2025 року.

"Передислокація підрозділів на торецький напрямок у поєднанні з активізацією російських зусиль у напрямку Часівого Яру протягом останніх тижнів свідчить про те, що російське командування, можливо, має намір зробити пріоритетним наступ у напрямку Костянтинівки та форсування фортечного поясу України у 2025 році, як раніше оцінювало ISW", - йдеться в повідомленні.