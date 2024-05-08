НБУ у середу послабив курс гривні на 9 коп.

Національний банк України (НБУ) після підвищення офіційного курсу гривні у понеділок-вівторок на 10 коп. у середу опустив його на 9 коп. - до 39,3828 грн / $ 1, свідчать дані центробанку.

Довідкове значення курсу нацвалюти, яке встановлюється НБУ на 12:00, у середу послабилося на 6 коп. - до 39,3664 грн / $ 1.

На готівковому ринку сьогодні гривня подешевшала також на 6 коп. - до 39,85 грн / $ 1.

Від початку 2024 року офіційний курс гривні опустився на 3,6%, або на 1,38 грн, а з часу переходу Нацбанку 3 жовтня минулого року до режиму керованої гнучкості, - на 7,7%, або на 2,82 грн.

Як повідомлялося, НБУ минулої п'ятниці, 3 травня, оголосив найбільший пакет пом'якшень валютних обмежень для підприємств із початку повномасштабної війни, який передбачає відміну всіх валютних обмежень для імпорту робіт і послуг, забезпечує можливість бізнесу репатріювати "нові" дивіденди, надає можливість переказувати кошти за кордон з лізингу та оренди.

Крім того, нові кроки валютної лібералізації передбачають пом'якшення обмежень щодо погашення нових зовнішніх кредитів і відсотків за "старими" зовнішніми кредитами, а також пом'якшення обмежень для переведення іноземної валюти від представництв на користь своїх материнських компаній.

Чистий продаж доларів Нацбанком минулого тижня знизився до $507,8 млн із $532,4 млн тижнем раніше, проте загалом за минулий місяць він виріс до березня на 27,7% - до $2,283 млрд, у той час як за квітень минулого року він становив $1,370 млрд.