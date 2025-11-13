Інтерфакс-Україна
Події
09:12 13.11.2025

США погодилися рік не вводити санкції на поставки нафти і газу з РФ до Угорщини - Рубіо

1 хв читати
США погодилися рік не вводити санкції на поставки нафти і газу з РФ до Угорщини - Рубіо
Фото: https://www.president.gov.ua/

Влада США погодилася не поширювати санкції на поставки нафти і газу з РФ до Угорщини протягом найближчого року, заявив глава Держдепу Марко Рубіо.

"Що стосується трубопроводів, по яких вони отримують нафту і газ, йдеnmcz про продовження на рік (рішення про виключення з санкцій - ІФ-У)", - сказав він журналістам у Канаді.

Держсекретар США додав, що скасування санкцій щодо АЕС "Пакш-2", що будується в Угорщині, навпаки, безстрокове. "Ми хочемо, щоб вони успішно завершили будівництво, так як хочемо бачити їх незалежними в сфері енергетики", - пояснив Рубіо.

Раніше прем’єр Угорщини Віктор Орбан висловив упевненість, що доти, доки він обіймає свою нинішню посаду, а Дональд Трамп - президент США, Вашингтон не вводитиме санкції проти поставок нафти і газу з РФ на угорську територію.

Теги: #угорщина #санкції #відтермінування #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:27 13.11.2025
Трамп підписав закон про поновлення фінансування уряду, проголосований у Конгресі

Трамп підписав закон про поновлення фінансування уряду, проголосований у Конгресі

02:57 13.11.2025
У Саудівській Аравії шкодують про те, що багато домовленостей, досягнутих у травні з Трампом, наразі реалізувати не вдалося - ЗМІ

У Саудівській Аравії шкодують про те, що багато домовленостей, досягнутих у травні з Трампом, наразі реалізувати не вдалося - ЗМІ

01:10 13.11.2025
Дві підставні іранські компанії зареєстровані в Україні потрапили під санкції Мінфіну США

Дві підставні іранські компанії зареєстровані в Україні потрапили під санкції Мінфіну США

23:34 12.11.2025
Зеленський провів розмову онлайн з представниками Сенату США

Зеленський провів розмову онлайн з представниками Сенату США

19:14 12.11.2025
Канада оголосила про додаткові санкції проти Росії

Канада оголосила про додаткові санкції проти Росії

09:24 11.11.2025
Активи російської "ЛУКОЙЛ" в Іраку під загрозою через санкції США

Активи російської "ЛУКОЙЛ" в Іраку під загрозою через санкції США

03:07 11.11.2025
Активи російської "Лукойл" в Іраку під загрозою через санкції США – ЗМІ

Активи російської "Лукойл" в Іраку під загрозою через санкції США – ЗМІ

16:38 09.11.2025
Україна запровадила санкції проти Кирила Дмитрієва, високопосадовців РФ та російських видавництв

Україна запровадила санкції проти Кирила Дмитрієва, високопосадовців РФ та російських видавництв

16:27 09.11.2025
Україна запровадила санкції проти екс-голови КС Тупицького

Україна запровадила санкції проти екс-голови КС Тупицького

11:38 08.11.2025
Проблема стосунків з Угорщиною – це проблема не України, а ЄС і НАТО, переконаний Яценюк

Проблема стосунків з Угорщиною – це проблема не України, а ЄС і НАТО, переконаний Яценюк

ВАЖЛИВЕ

Про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться – Сирський

"Полтаваобленерго" не може отримувати е/е з енергосистеми після масованої атаки РФ 8 листопада

Заходи обмеження споживання е/е 13 листопада будуть застосовуватися цілодобово у більшості областей

Свириденко внесла в Раду подання на звільнення Галущенка та Гринчук

Сирський: Про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення Сил оборони не йдеться

ОСТАННЄ

"Азов" та "Хартія" долучилися до маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence

Генштаб зафіксував впродовж доби 226 бойових зіткнень

Про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться – Сирський

Сили безпілотних систем уразили за добу 762 ворожі цілі

Окупанти втратили впродовж доби 1180 військовослужбовців - Генштаб

ВАКС дав санкцію на тримання під вартою ще одного підозрюваного в корупційній справі в енергетиці

13 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

Німеччина змінює систему підтримки українців, які прибули до країни з квітня 2025р. - ЗМІ

Єрмак провів зустріч з послом ЄС в Україні, обговорили енергетику і боротьбу з корупцією

Сибіга після зустрічі G7: деякі партнери анонсували нові оборонні та енергетичні пакети

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА