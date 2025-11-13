США погодилися рік не вводити санкції на поставки нафти і газу з РФ до Угорщини - Рубіо

Влада США погодилася не поширювати санкції на поставки нафти і газу з РФ до Угорщини протягом найближчого року, заявив глава Держдепу Марко Рубіо.

"Що стосується трубопроводів, по яких вони отримують нафту і газ, йдеnmcz про продовження на рік (рішення про виключення з санкцій - ІФ-У)", - сказав він журналістам у Канаді.

Держсекретар США додав, що скасування санкцій щодо АЕС "Пакш-2", що будується в Угорщині, навпаки, безстрокове. "Ми хочемо, щоб вони успішно завершили будівництво, так як хочемо бачити їх незалежними в сфері енергетики", - пояснив Рубіо.

Раніше прем’єр Угорщини Віктор Орбан висловив упевненість, що доти, доки він обіймає свою нинішню посаду, а Дональд Трамп - президент США, Вашингтон не вводитиме санкції проти поставок нафти і газу з РФ на угорську територію.