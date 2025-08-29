Інтерфакс-Україна
15:16 29.08.2025

РФ можуть пропонувати новий рівень перемовин для відтермінування зустрічей лідерів – Зеленський

Росія може пропонувати новий рівень для перемовин, щоб відтермінувати зустріч лідерів та показати США, що нібито вони конструктивні, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Вони можуть пропонувати новий рівень. Для чого? Ми бачили ці сигнали в медіа. Я вважаю, що це відтермінування штучне, відтермінування зустрічі лідерів, тому що вони хочуть показати Сполученим Штатом Америки, що вони конструктивні росіяни, вони не конструктивні, на жаль, тому що люди гинуть", - сказав Зеленський на брифінгу в п’ятницю.

За його словами, росіяни також хочуть відтермінувати введення санкцій. У свою чергу, Україна хоче введення вторинних санкцій, бо це може бути ударом по російській економіці.

"Вагаються трішки партнери, зрозуміло, хочуть ще мати якийсь дипломатичний зв'язок з росіянами. Тому росіяни будуть робити все, щоб не зустрічатися. На мій погляд, вони дещо отримали, бо була у них зустріч в США", - додав президент.

Він також зазначив, що війна все одно закінчиться, і Путін "нікуди не дінеться".

"Вони винні в цій війні. І винна сторона повинна закінчувати війну. І все одно станеться, в тому чи іншому форматі, війна закінчиться", - зауважив Зеленський.

