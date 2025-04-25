Інтерфакс-Україна
Події
18:37 25.04.2025

На сході України з січня РФ втратила вже понад 800 танків - речник ОСУВ "Хортиця"

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На сході України з січня РФ втратила вже понад 800 танків - речник ОСУВ "Хортиця"
Фото: Генштаб ЗСУ

На сході України з 1 січня РФ втратила вже понад 885 танків, повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування "Хортиця" підполковник Назар Волошин в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомив він, зокрема, в операційній зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" з 1 січня по сьогодні, 25 квітня, втрати російської армії становлять 885 танків.

Так, за січень втрати становили 178 од.; за лютий – 294 од.; за березень – 234 од; з 31.03.2025 по 07.04.2025 – 65 од.; за інші дні квітня - ще 114 од.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що від початку 2025 року російські окупанти втратили на фронті 1031 танк.

 

Теги: #хортиця #волошин_назар #танки

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