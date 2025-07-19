Воїни СБУ з лютого 2022 р. знешкодили 2 тис. російських танків

Співробітники Служби безпеки України, що наразі перебувають на фронті, з початку повномасштабного вторгнення знешкодили 2 тис. ворожих танків, повідомила пресслужба СБУ.

"На рахунку воїнів СБУ – 2000 російських танків. Саме стільки цієї техніки противника з початку повномасштабного вторгнення уразили наші співробітники. Тобто, кожен шостий танк, підбитий Силами безпеки і оборони України за цей час, це результат роботи Служби безпеки України", - йдеться у повідомленні в суботу.

Зазначається, що бойові групи СБУ працюють на передовій, у глибокому тилу ворога та завдають нищівних ударів з неба. І кожна зафіксована ними ворожа ціль обов’язково буде "відмінусована".