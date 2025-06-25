Інтерфакс-Україна
Події
12:55 25.06.2025

Резерв МТЗ для ОСУВ "Хортиця" і "Таврія" формується коштом тилових регіонів

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Резерв МТЗ для ОСУВ "Хортиця" і "Таврія" формується коштом тилових регіонів
Фото: https://www.president.gov.ua

Заступник голови Офісу президента (ОП) Віктор Микита повідомив про формування резерву матеріально-технічних засобів для угруповань військ оперативно-стратегічних угрупувань військ "Хортиця" і "Таврія" за кошти місцевих бюджетів тилових регіонів.

"Разом із громадами й регіонами виконуємо важливу місію – формуємо "стратегічний резерв" матеріально-технічних засобів для угруповань військ ОСУВ "Хортиця" та ОСУВ "Таврія". За дорученням президента України Володимира Зеленського розроблено новий механізм ефективної підтримки бойових бригад, який дозволяє оперативно та цілеспрямовано забезпечувати потребу підрозділів у БПЛА, РЕБ, засобах зв'язку, оргтехніці тощо згідно із заявками командувачів угруповань саме там, де це критично необхідно, щоб стримувати натиск ворога й завдавати йому максимальних втрат", - написав Микита в Телеграм у середу.

За його словами, резерв формується за кошти місцевих бюджетів тилових регіонів, які спрямовуються на закупівлю необхідних матеріально-технічних засобів. Взаємодію та координацію на місцях із угрупованнями військ ОСУВ "Хортиця" та ОСУВ "Таврія" забезпечує Запорізька обласна військова адміністрація.

"Станом на зараз резерв профінансовано регіонами та громадами на суму понад 370 млн грн. Ці кошти конвертовано в реальну техніку: 3200+ безпілотних літальних апаратів і комплексів; 420+ акумуляторів і зарядних станцій; 180+ засобів і комплексів РЕБ; інші матеріально-технічні засоби. Завдяки цій роботі підрозділи ОСУВ суттєво зміцнили свою спроможність і стійкість на лінії зіткнення з ворогом", - відзначив Микита.

Теги: #хортиця #таврія #резерв

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