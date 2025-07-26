Інтерфакс-Україна
Події
20:24 26.07.2025

Сили оборони знищили ворожого командира на Великобурлуцькому напрямку Харківщини

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Сили оборони знищили ворожого командира на Великобурлуцькому напрямку Харківщини

Сили оборони знищили ворожого командира, який керував штурмовими діями на Великобурлуцькому напрямку на Харківщині, повідомляє угруповання військ оперативно-стратегічних угрупувань військ "Хортиця".

"За оперативною інформацією, воїни Сил оборони знищили командира 83 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії російської армії полковника Лебедєва, який командував штурмовими діями на Великобурлуцькому напрямку", - сказано в повідомленні.

 

Теги: #хортиця #командир #знищення #рф

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