Сили оборони знищили ворожого командира на Великобурлуцькому напрямку Харківщини

Сили оборони знищили ворожого командира, який керував штурмовими діями на Великобурлуцькому напрямку на Харківщині, повідомляє угруповання військ оперативно-стратегічних угрупувань військ "Хортиця".

"За оперативною інформацією, воїни Сил оборони знищили командира 83 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії російської армії полковника Лебедєва, який командував штурмовими діями на Великобурлуцькому напрямку", - сказано в повідомленні.