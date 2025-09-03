Інтерфакс-Україна
Події
11:17 03.09.2025

На Хортицю прибула міжнародна археологічна екпедиція

1 хв читати
На Хортицю прибула міжнародна археологічна екпедиція
Фото: Запорізька ОВА

У національний заповідник "Хортиця" прибула міжнародна археологічна експедиція "Хортиця-25", члени якої працюватимуть над дослідженням суден XVIII століття, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Наш національний заповідник "Хортиця" сьогодні став місцем міжнародної археологічної експедиції "Хортиця-25". Тут українські, шведські та американські науковці разом рятують фрагменти суден XVIII століття, досліджують знахідки, документують нашу історію", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Він подякував партнерам, які приїжджають до Запоріжжя, щоб працювати пліч-о-пліч із українськими фахівцями.

"Вірю: разом ми збережемо цю спадщину й створимо сучасний музей, який стане символом відродження нашого краю і розповість про Україну всьому світу", - наголосив Федоров.

Теги: #хортиця #експедиція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:43 26.08.2025
Спільна українсько-польська експедиція завершує пошуково-ексгумаційні роботи у Львові - Мінкультури

Спільна українсько-польська експедиція завершує пошуково-ексгумаційні роботи у Львові - Мінкультури

16:13 20.08.2025
На острові Хортиця четвертий день вирує масштабна пожежа

На острові Хортиця четвертий день вирує масштабна пожежа

20:24 26.07.2025
Сили оборони знищили ворожого командира на Великобурлуцькому напрямку Харківщини

Сили оборони знищили ворожого командира на Великобурлуцькому напрямку Харківщини

15:37 15.07.2025
Міносвіти: Стартував конкурс у 31-шу Українську антарктичну експедицію

Міносвіти: Стартував конкурс у 31-шу Українську антарктичну експедицію

12:55 25.06.2025
Резерв МТЗ для ОСУВ "Хортиця" і "Таврія" формується коштом тилових регіонів

Резерв МТЗ для ОСУВ "Хортиця" і "Таврія" формується коштом тилових регіонів

18:59 09.06.2025
Ворога на території Дніпропетровської області немає, найбільш гарячими є покровський напрямок та ділянка навколо Часового Яру - "Хортиця"

Ворога на території Дніпропетровської області немає, найбільш гарячими є покровський напрямок та ділянка навколо Часового Яру - "Хортиця"

16:19 24.05.2025
ОСУВ "Хортиця": на одному із ключових напрямків знищено ворожий ракетний комплекс "Бук-М3"

ОСУВ "Хортиця": на одному із ключових напрямків знищено ворожий ракетний комплекс "Бук-М3"

18:37 25.04.2025
На сході України з січня РФ втратила вже понад 800 танків - речник ОСУВ "Хортиця"

На сході України з січня РФ втратила вже понад 800 танків - речник ОСУВ "Хортиця"

16:20 22.04.2025
На Краматорському напрямку українські воїни спалили ворожу інженерну техніку, піхоту та склади з боєприпасами

На Краматорському напрямку українські воїни спалили ворожу інженерну техніку, піхоту та склади з боєприпасами

01:42 20.04.2025
Речник ОСУВ "Хортиця" про "Великоднє перемир'я": проводимо оборонну операцію, реагуємо на атаки РФ

Речник ОСУВ "Хортиця" про "Великоднє перемир'я": проводимо оборонну операцію, реагуємо на атаки РФ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський прибув до Данії

Бронювання 100% співробітників критичних підприємств на прифронтових територіях стало доступним у "Дії"

Місія МВФ прибула в Київ для обговорення перспектив 2026 року

Зеленський повідомив, що сьогодні буде у Данії та ввечері – у Парижі

Міністр оборони Великої Британії приїхав у Київ

ОСТАННЄ

В Одесі відновили рух на найдовшому трамвайному маршруті країни

Гілі побачив будівлю Британської Ради у Києві, що зазнала пошкоджень від російських ударів

Зеленський прибув до Данії

ДОТ Міноборони оголосив закупівлю наборів засобів особистої гігієни

Посадку літака президента Литви було ускладнено через "рекламний дрон"

Ексдружина підозрюваного у вбивстві Парубія: Син не спілкувався з батьком, бо один був патріотом, а інший - ні

Необхідно зважати, як впливатиме на плани НАТО участь у гарантіях безпеки для України - Рютте

Рютте сподівається, що після зустрічі "Коаліції охочих" з'явиться чітке уявлення щодо гарантій безпеки для України

Рада закликала парламенти та уряди іноземних держав засудити вбивство Парубія

У Козачій Лопані внаслідок атаки ворожого дрона загинув мирний мешканець

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА