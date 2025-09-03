На Хортицю прибула міжнародна археологічна екпедиція

Фото: Запорізька ОВА

У національний заповідник "Хортиця" прибула міжнародна археологічна експедиція "Хортиця-25", члени якої працюватимуть над дослідженням суден XVIII століття, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Наш національний заповідник "Хортиця" сьогодні став місцем міжнародної археологічної експедиції "Хортиця-25". Тут українські, шведські та американські науковці разом рятують фрагменти суден XVIII століття, досліджують знахідки, документують нашу історію", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Він подякував партнерам, які приїжджають до Запоріжжя, щоб працювати пліч-о-пліч із українськими фахівцями.

"Вірю: разом ми збережемо цю спадщину й створимо сучасний музей, який стане символом відродження нашого краю і розповість про Україну всьому світу", - наголосив Федоров.