Ворога на території Дніпропетровської області немає, найбільш гарячими є покровський напрямок та ділянка навколо Часового Яру - "Хортиця"

Росіян на території Дніпропетровської області немає, немає навіть на адміністративному кордоні Дніпропетровської та Донецької області, хоча вони дуже активно намагаються, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Ні, немає росіян зараз на території Дніпропетровської області. Немає зараз росіян навіть на кордоні Дніпропетровської та Донецької області. Так ідуть бої на заході Донецької області, але росіяни не вийшли на адміністративний кордон. Їхні повідомлення про це не є правдою, вони є брехнею", - сказав Трегубов в етері загальнонаціонального телемарафону у понеділок.

За його словами, на покровському напрямку є значний тиск ворога далі на схід, ближче до Констянтинівки. "Фактично там росіяни намагаються наступати по всій довжині нашого покровського напрямку. Він у них і раніше був найбільш активним. Там постійно понад 50 боєзіткнень за добу, стільки немає на інших напрямках. Але треба розуміти, що це вже триває понад 2 роки. Покровський напрямок для них є головним вже понад 2 роки", - сказав Трегубов.

Трегубов зазначив, що на краматорському напрямку на ділянці навколо Часового Яру вчора "було трішечки спокійніше, ніж завжди. Але насправді це дуже гаряча ділянка. Росіяни постійно намагаються або пройти Часів Яр або обійти його з півночі. Бої ідуть і в самому місті, і в населених пунктах навколо нього. Росіяни намагаються пройти далі на захід, щоб створити собі нові тактичні та оперативні можливості. ЗСУ робить все, щоб не дати їм цього зробити", - сказав він. За словами Трегубова, наразі росіяни роблять ставку на швидкість, атакують малими піхотними групами, що пересуваються за підтримки дронів та артилерії.