Інтерфакс-Україна
Події
21:11 16.09.2025

На острові Хортиця вирує масштабна пожежа – ДСНС

1 хв читати
На острові Хортиця вирує масштабна пожежа – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

На острові Хортиця в Запоріжжі виникла масштабна пожежа, рятувальникам вдалося локалізувати вогонь на площі близько 4,5 га, повідомляє у вівторок ввечері Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні, 16 вересня, на острові Хортиця в Запоріжжі виникла пожежа. Горить лісова підстилка, суха трава та чагарники на значній площі. Ситуацію ускладнює рельєф острова, що ускладнює проїзд пожежної техніки, а також сильний вітер та спека. Станом на 20:30 вогонь локалізували на площі близько 4,5 гектарів", - йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі.

За інформацією, до гасіння залучено 40 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС, а також додаткові сили КП "Водоканал" та Крутоярівського лісництва.

Як повідомлялось 20 серпня, Національний заповідник "Хортиця" четвертий день поспіль потерпає від масштабної пожежі, повідомляють місцеві влада та медіа. За інформацією, пожежа виникла ще 17 серпня, коли у заповіднику одночасно зайнялися три осередки загоряння, повідомили в управління ДСНС у Запоріжжі.

 

Теги: #хортиця #пожежа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:32 16.09.2025
У лікарні Ужгорода в палаті спалахнула пожежа, загинув пацієнт

У лікарні Ужгорода в палаті спалахнула пожежа, загинув пацієнт

08:43 08.09.2025
Пожежу на підприємстві в Київській області після атаки дронів ліквідовано

Пожежу на підприємстві в Київській області після атаки дронів ліквідовано

14:27 06.09.2025
Біля прифронтового села на Харківщині горіла суха трава на площі 2,5 га через ворожий обстріл

Біля прифронтового села на Харківщині горіла суха трава на площі 2,5 га через ворожий обстріл

16:57 05.09.2025
Дніпро в диму: масштабна пожежа на території колишнього комбайнового заводу

Дніпро в диму: масштабна пожежа на території колишнього комбайнового заводу

07:19 04.09.2025
В Одесі внаслідок удару БпЛА сталася пожежа у складському приміщенні, постраждалих немає

В Одесі внаслідок удару БпЛА сталася пожежа у складському приміщенні, постраждалих немає

11:17 03.09.2025
На Хортицю прибула міжнародна археологічна екпедиція

На Хортицю прибула міжнародна археологічна екпедиція

10:36 03.09.2025
Масштабну пожежу, що виникла через ворожу атаку на Прикарпатті, локалізовано

Масштабну пожежу, що виникла через ворожу атаку на Прикарпатті, локалізовано

10:31 03.09.2025
На Хмельниччині внаслідок ворожої атаки виникла масштабна пожежа

На Хмельниччині внаслідок ворожої атаки виникла масштабна пожежа

08:52 03.09.2025
Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, що виникла через ворожу атаку у Івано-Франківській області

Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, що виникла через ворожу атаку у Івано-Франківській області

19:09 02.09.2025
Пожежа в Кривому Розі забрала життя 2 дітей, ще троє шпиталізовані

Пожежа в Кривому Розі забрала життя 2 дітей, ще троє шпиталізовані

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив уряду максимально повно виконувати всі соціальні зобов’язання держави

Посадовцю НАБУ Магамедрасулову повідомлено про нову підозру - СБУ

Рада погодила утворення Спеціалізованих окружного та апеляційного адмінсудів

В Куп'янську досі лишаються близько 800 жителів, влада закликає їх евакуюватися

Три чверті українців вірять у перемогу за належного постачання зброї та санкцій проти РФ – соцопитування

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 148 ворожих атак - Генштаб

Двоє мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих ударів у Харківській області - прокуратура

Винищувачі НАТО Typhoon готові знищити російські БпЛА в разі потреби - Гілі

Христя Фріланд стане спеціальним представником Канади з питань відбудови України

Зеленський доручив уряду максимально повно виконувати всі соціальні зобов’язання держави

Зеленський: Відчувається, що українська промисловість набирає обертів

Адміністрація Трампа схвалила першу партію зброї для України, оплачену союзниками за механізмом PURL

Міноборони Польщі: Відповідальність за провокацію з БпЛА та її наслідки несе Росія

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти РФ представила робочий документ про обмеження, щоб РФ погодилася на припинення вогню

У Києві 13-річний підліток зазнав травматичної ампутації ноги на залізниці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА