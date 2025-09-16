На острові Хортиця вирує масштабна пожежа – ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram

На острові Хортиця в Запоріжжі виникла масштабна пожежа, рятувальникам вдалося локалізувати вогонь на площі близько 4,5 га, повідомляє у вівторок ввечері Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні, 16 вересня, на острові Хортиця в Запоріжжі виникла пожежа. Горить лісова підстилка, суха трава та чагарники на значній площі. Ситуацію ускладнює рельєф острова, що ускладнює проїзд пожежної техніки, а також сильний вітер та спека. Станом на 20:30 вогонь локалізували на площі близько 4,5 гектарів", - йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі.

За інформацією, до гасіння залучено 40 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС, а також додаткові сили КП "Водоканал" та Крутоярівського лісництва.

Як повідомлялось 20 серпня, Національний заповідник "Хортиця" четвертий день поспіль потерпає від масштабної пожежі, повідомляють місцеві влада та медіа. За інформацією, пожежа виникла ще 17 серпня, коли у заповіднику одночасно зайнялися три осередки загоряння, повідомили в управління ДСНС у Запоріжжі.