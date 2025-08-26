Інтерфакс-Україна
Події
09:43 26.08.2025

Спільна українсько-польська експедиція завершує пошуково-ексгумаційні роботи у Львові - Мінкультури

Спільна українсько-польська експедиція завершує пошуково-ексгумаційні роботи у Львові, в ході яких виявлено братське поховання жертв Другої світової війни, повідомляє Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

"Фахівці зазначають, що наразі триває ідентифікація останків, мова може йти про 40 осіб. Точну цифру можуть встановити лише фахівці. Подальша робота включатиме складання решток, проведення ДНК-аналізів та офіційне підтвердження кількості загиблих", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що серед знайдених артефактів — ґудзики від військової форми, ознаки звань, зброя, шоломи, а також жетони з номерами, на одному із яких зберіглося викарбуване власноруч прізвище солдата.

"Польська сторона заявила про намір провести пошуково-ексгумаційні роботи у 13 локаціях на території України. Також такі роботи плануються у 4 місцях на території Польщі. Роботи проводяться поетапно: відпрацьовується об’єкт, проводиться ексгумація, а потім перепоховання", - додали у відомстві.

Зокрема, готуються роботи на території Польщі: наприкінці вересня українська експедиція розпочне пошуки у селі Юречкова, неподалік Перемишля. 

Як повідомлялося, на початку травня стало відомо, що на місці проведення ексгумаційних робіт у колишньому селі Пужники на Тернопільщині виявлено останки 42 людей. Вони будуть перепоховані відповідно до християнських традицій. Місце для цього вже визначене.

Теги: #експедиція #львів #мінкультури

