Інтерфакс-Україна
Події
16:19 24.05.2025

ОСУВ "Хортиця": на одному із ключових напрямків знищено ворожий ракетний комплекс "Бук-М3"

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Бійці оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Хортиця" "на одному із ключових напрямків" знищили ворожий зенітний ракетний комплекс "Бук-М3", який в той момент готувався до стрільб, повідомляє пресслужба угрупування

"На одному із ключових напрямків знищили ворожий зенітний ракетний комплекс "Бук-М3"", - йдеться у повідомленні ОСУВ "Хортиця у телеграмі у суботу.

Повідомляється, що розвідники бригади артрозвідки "Чорний ліс" виявили та скоригували вогонь по станції новітнього зенітно-ракетного комплексу ППО ворога середньої дальності "Бук-М3" з боєкомплектом. Ворожий засіб ППО було виявлено на позиції перед виконанням стрільб.

ЗРК "Бук-М3" є одним з ключових засобів протиповітряної оборони ворога, яку він використовує для ураження цілей у повітрі, на землі та на воді. "Бук-М3" – найсучасніша модифікація, радіус перехоплення до 70 км. Орієнтовна вартість такого комплексу ЗРК $45 млн.

Теги: #хортиця #бук_м3

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