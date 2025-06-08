Інтерфакс-Україна
Події
13:09 08.06.2025

СБС знищили російський "Бук-М3" разом із боєкомплектом – Генштаб ЗСУ

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СБС знищили російський "Бук-М3" разом із боєкомплектом – Генштаб ЗСУ

Оператори зі складу Сил безпілотних систем ЗСУ нещодавно знищили російський "Бук-М3" разом із боєкомплектом, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Операція стала зразком злагодженої роботи підрозділів. Після виявлення ціль знерухомили, певний час "підсвічували" та добили, спричинивши детонацію боєкомплекту та повне знищення установки", йдеться у повідомленні Генштабу у неділю у телеграмі.

Зазначається, що ЗРК "Бук-М3" – сучасна російська система ППО, що здатна перехоплювати повітряні цілі на відстані до 70 км. Знищення таких установок завдає противнику мільйонних збитків і відкриває повітряний простір для подальших операцій Сил оборони України.

Виконали операцію бійці 14-го окремого полку БпАК СБС у взаємодії з аеророзвідкою 74 ОРБ.

Теги: #сбс #бук_м3

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