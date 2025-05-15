Нідерланди закуплять щонайменше 46 танків Leopard 2A8 у концерну KNDS

Уряд Нідерландів підписав угоду із німецько-французьким збройовим концерном KNDS про купівлю щонайменше 46 танків Leopard 2A8, повідомляється у пресрелізі, який опубліковано на сайті нідерландського уряду.

"Цією закупівлею Міністерство оборони відповідає на заклик НАТО до більш потужних бойових можливостей для наземних операцій. Крім танків купуються необхідні запасні частини, спеціальні інструменти та обладнання, різні заводські курси навчання і документація. Контракт також включає опціон на 6 додаткових танків. Рішення з цього питання буде ухвалено 2027 року. Загальний бюджет становить від 1 до 2,5 млрд євро", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, раніше директор нідерландського агентства військової розвідки (MIVD) Петер Рісінк заявляв, що влада Нідерландів готується до ймовірного конфлікту з РФ адже вважає що Москва зможе відновити свої військові спроможності упродовж року після завершення війни проти України.

Джерела: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2025/05/14/defensie-sluit-contract-af-voor-koning-van-het-slagveld

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2025/05/14/defensie-sluit-contract-af-voor-koning-van-het-slagveld