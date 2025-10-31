Інтерфакс-Україна
15:33 31.10.2025

"Метінвест" побудував для військових перший в Україні підземний навчальний хаб за концепцією "Сталевої мрії"

Гірничо-металургійна група "Метінвест" реалізувала перший в Україні приклад інтеграції сталевого укриття у структуру військового навчального закладу - підземний хаб, створений для забезпечення безперервного освітнього процесу в умовах загрози.

Згідно з пресрелізом, об’єкт побудовано зі сталі "Метінвесту" за концепцією відбудови країни "Сталева мрія" та в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.

Інвестиції компанії в створення хабу становлять 16 млн грн.

При цьому уточнюється, що площа підземного укриття - майже 100 кв. м. Його конструкція складається з готових сталевих модулів, виготовлених на заводі, що дає змогу змонтувати споруду лише за півтора місяця. Укриття відповідає державним будівельним нормам і поєднує функції безпечного простору та адаптованих мультифункціональних аудиторій для навчання. Військові можуть перебувати там під час повітряних тривог і продовжувати заняття без перерв.

Хаб розташований поза межами основної будівлі, та сполучається з нею сталевими переходами. Укриття достатньо глибоко занурене під землю, що забезпечує надійний захист від уламків та дронових атак. Воно розраховане на комфортне навчання понад 70 людей та тимчасове перебування до 150 людей. Усередині облаштовано три навчальні простори, санвузли, п'ять виходів, один з яких – запасний евакуаційний, що може додатково відвести особовий склад на безпечну відстань. Завдяки складаним меблям приміщення легко трансформується під різні формати занять - від лекцій до тренінгів із тактичної медицини.

Рішення "Сталевої мрії" модульне та універсальне: укриття можна інтегрувати як до наявних будівель, так і до нових проєктів. Воно швидко адаптується під потреби замовників - за площею, кількістю людей або функціями приміщення. "Сталева мрія" також має проєкти тимчасових і протирадіаційних укриттів та сховищ.

"Метінвест" бачить великий потенціал у використанні сталевих укриттів як для військових, так і для цивільних. Це швидке рішення, яке гарантує безпеку та безперервність навчання навіть під час війни. Сталь - основний матеріал майбутньої відбудови України. Уже зараз сталь захищає життя, формуючи нову архітектуру безпеки для країни", - зауважив генеральний директор групи Юрій Риженков.

Ідея створення підземного навчального хабу належить керівництву Військової академії Одеси, яке звернулося до компанії із запитом допомогти захистити людей і водночас забезпечити безперервний навчальний процес.

"Для нас було критично важливо знайти рішення, яке дозволить оперативно реагувати на повітряні тривоги без втрати навчального темпу. Графік навчання всіх категорій військових сьогодні надзвичайно щільний, а кожна атака ворога - це ризик не лише для життя, а й для ритму підготовки. Ми прагнули створити простір, де безпека поєднується з функціональністю, і група "Метінвест" на безоплатній основі запропонувала саме це. Сучасні технології, естетика, можливість трансформації - усе це дозволяє проводити лекції, тренінги, заняття з тактичної медицини, а також забезпечити комфортний відпочинок", - зазначив начальник логістики Військової академії (м. Одеса) Андрій Ступін.

Такі укриття, випробувані військовими, можуть стати рішенням і для цивільних - від шкіл і університетів до лікарень та адміністративних будівель - усюди, де потрібно швидко убезпечити людей.

Концепція відновлення країни "Сталева мрія" містить набір готових рішень для будівництва житла, соціальної та комерційної інфраструктури. Громада може обрати проєкт, адаптувати його під свої потреби, залучити кошти та відразу розпочинати будівництво. Фахівці розробили понад 200 готових проєктів будівель на основі трьох сталевих попередньо виготовлених елементів: каркаса, модуля та платформи. Проєкти містять повний пакет документів: кошторис, графіки будівництва, планування та технічні рішення.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

