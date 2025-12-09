Вплив російського керівництва на Міжнародний паралімпійський комітет набагато більший, ніж на МОК - Сушкевич

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич вважає, що вплив російського керівництва на Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) набагато більший, ніж на Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

"До минулого тижня не повинно було бути нікого, навіть нейтральних. Але Міжнародний арбітраж в Лозанні прийняв рішення про допуск суб'єктів російського паралімпійського спорту до кваліфікаційних змагань на Паралімпіаду в Мілано-Кортіні. Цей документ зовсім свіжий. Я поки що не зрозумів, в якому статусі їх пустять - нейтральному чи повноправовому", - сказав Сушкевич в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи можливу участь російських і білоруських спортсменів у Паралімпіаді-2026 в Італії у статусі нейтральних атлетів.

У той же час він наголосив, що Генеральна асамблея Міжнародного паралімпійського комітету ухвалила своє рішення під впливом президента РФ.

"Це рішення було просто жахливим, і воно суперечить і Конституції МПК, і здоровому глузду. Але воно прийнято і сьогодні є проблемним чинником, пов'язаним з паралімпійським спортом. Можу вам сказати, що на мою думку, при всій моїй критичності до аналогічних рішень по нейтральним атлетам Олімпійського комітету, вплив російського керівництва на Міжнародний паралімпійський комітет набагато більший. Я не хочу коментувати всі мої підозри стосовно цього впливу, але він об'єктивно є", - додав він.

Також він зауважив, що хоч Генасамблея є колегіальним органом, але голосування відбувається таємно, тому розібратися, хто як голосував, неможливо.

"Але судячи по кількості африканських, азіатських і латиноамериканських країн, баланс по голосуванню очевидний. А російський керівник Паралімпійського комітету відверто сказав, що президент РФ вплинув на рішення делегатів Африки, Азії і Латинської Америки. Так що тут, на жаль, очевидний чинник, який пов'язаний з домінуванням кількості голосів", - зазначив Сушкевич.

Як повідомлялося, у вересні Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство Росії та Білорусі. Зокрема, на Генеральній Асамблеї МПК у Сеулі організації-члени проголосували за те, щоб не продовжувати часткове відсторонення національних паралімпійських комітетів Білорусі та Росії.

У жовтні в МПК повідомили, що російських і білоруських спортсменів не допустили до виступів на Паралімпійських іграх 2026 року в Італії.

В листопаді Міністри та старші посадові особи, відповідальні за спорт у понад 30 державах-партнерах, зробили спільну заяву у зв’язку з рішенням МПК від 27 вересня, яким було скасовано часткове відсторонення Національних паралімпійських комітетів Росії та Білорусі. Зокрема, вони закликали МПК надати додаткові роз’яснення щодо наслідків прийнятого рішення для майбутніх паралімпійських змагань, зокрема для тимчасово окупованих Росією українських територій.

Зимові Паралімпійські ігри 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) відбудуться з 6 по 15 березня, та охоплять 6 різних дисциплін: біатлон, хокей, гірськолижний спорт, сноуборд, лижні перегони та керлінг.