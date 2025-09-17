Україна закликає відсторонити російських і білоруських "нейтральних" важкоатлетів від участі у ЧС

Міністерство молоді та спорту України, Національний олімпійський комітет України (НОК) та Федерація важкої атлетики України звернулися до керівництва Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації важкої атлетики із закликом не допустити участі атлетів із Росії та Білорусі в Чемпіонаті світу з важкої атлетики, який має відбутися 2–11 жовтня 2025 року в Норвегії.

Згідно з повідомленням Мінспорту, серед заявлених учасників — особи, які: незаконно відвідали тимчасово окупований Росією український Крим; є військовослужбовцями або членами спортивного клубу ЦСКА, що напряму пов’язаний з російською армією; білоруський спортсмен, який брав участь у пропагандистському заході разом з Олександром Лукашенко.

В НОК України розповіли, що мова йде про таких атлетів: Регіна Шайдулліна, Анастасія Романова, Яна Сотієва, Крістіна Новіцька, Артем Окулов, Даніїл Вагайцев, Зульфат Гараєв, Георгій Купцов, Сергій Пєтров, Геворг Серобян, Євгенія Гусєва, Михайло Подкоритов та Євген Тіхонцов.

У зв'язку з цим, Мінспорту, НОК та Федерація важкої атлетики України наголошують, що країни-агресорки використовують спорт не для діалогу та єдності, а як інструмент пропаганди.