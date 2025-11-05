Інтерфакс-Україна
Спорт
17:34 05.11.2025

Жіноча збірна України з важкої атлетики виграла Чемпіонат Європи

Українська збірна з важкої атлетики виборола 25 медалей, з яких дев’ять – золотих, та встановила п’ять нових рекордів на чемпіонаті Європи серед юніорів до 20 років та молоді до 23 років, що відбувся в Албанії.

Як повідомила пресслужба Федерації важкої атлетики України, цьогоріч у змаганнях взяли участь спортсмени з 39 країн, а Україну представляли 11 дівчат та 12 хлопців.

У командному заліку збірна дівчат до 20 років впевнено здобули перше місце, виборовши титул найсильнішої команди Європи. Хлопці до 20 років піднялися на третю сходинку п’єдесталу, а чоловіча збірна до 23 років завершили змагання на четверте місці, увійшовши до п’ятірки найсильніших збірних Європи та підтвердивши високий потенціал українських важкоатлетів. Дівчата до 23 років показали гідний рівень боротьби, посівши шосте місце.

Згідно з повідомленням, високу майстерність продемонстрували Ольга Івженко (до 58 кг) та Данило Чиняков (до 110 кг). Серед молоді до 23 років Ольга Івженко здобула три золоті медалі та звання абсолютної чемпіонки, перевершивши суперниць на 21 кг – 210 кг у сумі двоборства (95 кг у ривку, 115 кг у поштовху). Серед юніорів до 20 років абсолютним лідером став Данило Чиняков. Він не лише виборов три золота, а й встановив два нових рекорди Європи – у ривку (171 кг) та сумі двоборства (374 кг).

Успішно виступила серед юніорок до 20 років Аліна Дадерко (до 63 кг), здобувши три срібні медалі з результатом 212 кг (97 кг у ривку та 115 кг у поштовху).

По золотій медалі для збірної вибороли Ірина Домбровська у ривку (108 кг), Максим Домбровський у сумі двоборства (353 кг) та Богдан Гоза у ривку (180 кг).

Серед молодших спортсменів до 17 років рекордсменами стали двоє: Катерина Малащук (до 48 кг) встановила два рекорди – у поштовху (94 кг) та сумі двоборства (170 кг), які принесли їй дві бронзи; Сергій Котелевський (до 88 кг) – рекорд у ривку (146 кг).

Медалі також здобули Юлія Ковальова, Віталій Дадерко, Олександра Чмух, Ганна Калашник та Андрій Боровський – кожен із них зробив важливий внесок у командний успіх.

"Попри всі труднощі, українська важка атлетика демонструє потужний потенціал і нове покоління спортсменів, здатних конкурувати з найсильнішими у світі. Ми впевнено утримуємо статус одного з лідерів європейського помосту. Попереду – підготовка до світових першостей і нові рекорди, які, без сумніву, ще не раз прославлять Україну на міжнародній арені", – зазначив президент Федерації важкої атлетики України Олександр Герега.

Зазначається, що на початку року в українській важкій атлетиці відбулося оновлення тренерського складу, яке стало важливим етапом у перезавантаженні системи підготовки молодих спортсменів. Керівником делегації виступив в.о. Державного тренера Дмитро Сухоцький, головний тренер жіночої збірної Наталія Філоненко, чоловічої — Костянтин Селіванов.

"Цей чемпіонат став яскравим підтвердженням того, що українська важка атлетика впевнено крокує до нових вершин, формуючи покоління чемпіонів, якими пишатиметься вся країна", – резюмується у повідомленні.

Теги: #жіноча_збірна #важка_атлетика #албанія #чемпіонат_світу

