Інтерфакс-Україна
Події
15:31 16.05.2025

Позиція Європи щодо Гази є важливою для прийняття іншим світом її позиції щодо України – Макрон

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Позиція Європи щодо Гази є важливою для прийняття іншим світом її позиції щодо України – Макрон
Фото: Фото АР

Європі для кращого розуміння іншим світом її позиції щодо російської агресії проти України необхідно бути послідовною в її ставленні до подій, які відбуваються у Газі, заявив президент Франції Емманюель Макрон на саміті Європейської політичної спільноти в столиці Албанії Тирана.

"Більшість людства – Китай, Індія, Африканський континент, Близький Схід, Тихий океан, Азія та Латинська Америка спостерігають за нами. Іноді вони не до кінця розуміють, що ми робимо в Україні, давайте будемо відвертими з цього приводу, але ми повинні це прийняти та пояснити", – констатував президент Франції.

"Але вони вже зовсім не розуміють нас щодо України, коли ми мовчимо про Газу. Вони кажуть нам, що ви дивні, ви кажете нам, що наше життя на кону, коли атакують територіальний суверенітет, а потім заплющуєте очі, коли відбувається різанина", – додав Макрон.

Він підкреслив, що не порівнюю ці ситуації, бо вони мають різні історії.

"Але я справді хочу, щоб ми всі разом тут закликали до послідовності, яку ми повинні підтримувати в цих питаннях", – закликав він європейських лідерів.

За його словами, йдеться про координацію дій для спільної відповіді на неприйнятну гуманітарну ситуацію в Газі, щоб домогтися і там негайного припинення вогню, гуманітарної та політичної відповіді.

"Це є єдиною можливістю мати шлях, який є ключовим для єдності наших країн та принципів, які ми захищаємо, але який також є єдиним способом, з точки зору решти світу, бути зрозумілим щодо того, що ми робимо щодо України", – підкреслив Макрон.

Теги: #макрон #саміт #албанія

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