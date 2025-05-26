Албанія буде представлена на саміті Україна - Південно-Східна Європа - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Албанії Еді Рамою.

"Поінформував про російські ракетно-дронові обстріли цими днями. Ці атаки вкотре демонструють: Росія не має жодного наміру закінчувати війну. Тому потрібен такий тиск, який нарешті примусить її зупинитися. Розраховуємо, що всі необхідні кроки в цьому напрямі будуть зроблені вже найближчим часом", - написав Зеленський у телеграм-каналі за результатами розмови.

Окрім того, сторони обговорили співпрацю з європейськими партнерами.

"Запросив узяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. Албанія буде представлена", - зазначив Зеленський.

Він подякував Албанії за підтримку України й українців.

Зеленський не називав дати саміта.

Уже відбулося три саміти "Україна - Південно-Східна Європа" - в Афінах (Греція) 21 серпня 2023 року; в Тирані (Албанія) 28 лютого 2024 року та в Дубровнику (Хорватія) 9 жовтня 2024 року. 17 січня 2025 року відбулася перша міністерська зустріч України та країн Південно-Східної Європи у Києві.