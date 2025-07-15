Інтерфакс-Україна
Події
19:29 15.07.2025

В МЗС України підтвердили інформацію про смерть українки в Албанії

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В МЗС України підтвердили інформацію про смерть українки в Албанії

На "гарячу" лінію посольства України в Албанії 11 липня надійшла інформація про смерть громадянки України 1983 р.н., повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

"За інформацією родичів, померла приїхала в Албанію з туристичною метою. Смерть громадянки настала через нещасний випадок на воді. Прийнято рішення про перевезення тіла в Україну", - йдеться в повідомленні.

Консульська посадова особа надає допомогу у репатріації тіла померлої громадянки України. Справа перебуває на контролі установи.

Раніше в ЗМІ писали, що у місті Вльора (Албанія) під час відпочинку на пляжі загинула 44-річна українка. Жінка намагалася врятувати доньку, яка тонула в морі, – 18-річна дівчина в тяжкому стані.

 

Теги: #громадянка #загибель #албанія

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