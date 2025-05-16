Інтерфакс-Україна
Події
15:20 16.05.2025

Зеленський: потрібно побудувати хоча б мінімальну довіру через обмін військовополоненими і повернення дітей

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Зеленський: потрібно побудувати хоча б мінімальну довіру через обмін військовополоненими і повернення дітей

Україна готова вживати всіх реалістичних кроків для закінчення війни, мінімальна довіра може бути побудована через обмін військовополоненими та повернення українських дітей, наголошує президент України Володимир Зеленський.

"Україна готова вживати всіх реалістичних кроків, що закінчити війну. Нам потрібне повне припинення вбивств, щоб дати справжній шанс дипломатії", - сказав Зеленський на саміті "Нова Європа у новому світі" Європейської політичної спільноти (EPC) у Тирані в п'ятницю.

По друге, за словами президента України, має бути принаймні мінімальний рівень довіри. "Нам потрібно збудувати хоча б мінімальний рівень довіри в процесі переговорів. Це можна зробити через обмін військовополоненими, через повернення українських дітей, які були вивезені до Росії і через віддачу цивільних бранців Росією", - наголосив Зеленський.

Теги: #ерс #саміт #албанія #зеленський

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