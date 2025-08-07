Інтерфакс-Україна
Події
18:18 07.08.2025

Зеленський обговорив з премʼєр-міністром Албанії підготовку до зустрічей на великих міжнародних майданчиках


Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Албанії Еді Рамою, під час якої лідери обговорили підготовку до зустрічей на великих міжнародних майданчиках.

"Коротко поінформував про ситуацію на фронті та в дипломатії. Працюємо з усіма нашими партнерами для того, щоб якнайшвидше закінчити цю війну та зупинити вбивства. Обговорили підготовку до зустрічей на великих міжнародних майданчиках", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

За його словами, це будуть особливі формати взаємодії з партнерами.

Зеленський подякував Албанії за незмінну підтримку України.

Теги: #албанія #зеленський

