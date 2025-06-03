Інтерфакс-Україна
Економіка
12:07 03.06.2025

Албанія зацікавлена в імпорті м`яса з України

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Албанія зацікавлена в імпорті м`яса з України

Албанія розглядає можливість імпорту з України яловичини, баранини та продуктів переробки, а також хоче збільшити експорт на український ринок ґрунтових овочів, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства за результатами зустрічі свого очільника Віталія Коваля із послом Республіки Албанія в Україні Ерналом Філо.

Міністр зауважив, що Україна 2025 року розвернула державну політику в бік тваринництва і почала нарощувати виробництво ВРХ, червоного м`яса та переробної продукції, що зацікавило Албанію, де зріс попит на м’ясну продукцію через збільшення туристів.

"Албанія зацікавлена в імпорті з України м’яса - ВРХ та баранини- і переробної продукції. Водночас вони хочуть збільшити постачання на український ринок ґрунтових овочів, особливо у лютні-травні, коли в нас стає менше власних. Для цього необхідно спростити певні торговельні процедури між країнами", - розказав Коваль.

Сторони дійшли згоди на рівні міністерств на посольств обговорити кроки для посилення співпраці в агросекторі.

Очільник Мінагрополітики наголосив, що крім співробітництва в аграрній сфері Україна та Албанія мають багато точок дотику. Зокрема, в обох країнах агросектор формує значну частку ВВП та забезпечує зайнятість для значної кількості людей.

Для активізації співпраці Коваль запропонував провести цьогоріч установче засідання Українсько-албанської спільної комісії.

 

Теги: #мінагрополітики #албанія

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