Інтерфакс-Україна
Події
15:33 25.06.2025

Саміт НАТО у 2026р. пройде в Туреччині, потім – в Албанії

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Саміт НАТО у 2026р. пройде в Туреччині, потім – в Албанії

Наступний саміт НАТО пройде у 2026 році в Туреччині, а потім – в Албанії.

Відповідне рішення прописано в заключній декларації саміту, яку погодили лідери країн-членів НАТО в Гаазі.

"Союзники висловлюють вдячність за щедру гостинність, надану нам Королівством Нідерландів. Ми з нетерпінням чекаємо на нашу наступну зустріч у Туреччині у 2026 році, а потім зустріч в Албанії", - йдеться в документі. Рік саміту в Албанії не уточнюється.

Теги: #саміт_нато #туреччина #албанія

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