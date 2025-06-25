Саміт НАТО у 2026р. пройде в Туреччині, потім – в Албанії

Наступний саміт НАТО пройде у 2026 році в Туреччині, а потім – в Албанії.

Відповідне рішення прописано в заключній декларації саміту, яку погодили лідери країн-членів НАТО в Гаазі.

"Союзники висловлюють вдячність за щедру гостинність, надану нам Королівством Нідерландів. Ми з нетерпінням чекаємо на нашу наступну зустріч у Туреччині у 2026 році, а потім зустріч в Албанії", - йдеться в документі. Рік саміту в Албанії не уточнюється.