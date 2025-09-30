Україна закликала не допустити обрання представників РФ та Білорусі до керівних органів Європейської федерації гімнастики

Міністерство молоді і спорту та Національний олімпійський комітет України (НОК) звернулися листом до міністрів, відповідальних за сферу спорту та президентам Національних олімпійських комітетів країн із закликом не допустити обрання представників Росії та Білорусі до керівних органів Європейської федерації гімнастики.

"Україна виступає проти включення громадян росії та білорусі до списку кандидатів на виборах до керівних органів Європейської федерації гімнастики, що відбудуться під час асамблеї у листопаді цього року. Йдеться про Марата Філіпова, представника Федерації гімнастики росії, та Андрея Федарау, представника Асоціації гімнастики білорусі", - йдеться в повідомленнях Мінспорту та НОК.

Зазначається, що Філіпов є секретарем ради при президентові РФ з розвитку фізичної культури та спорту, а також віце-президентом Олімпійського комітету росії, і у 2025 році він брав участь у церемонії нагородження російських військових спортивною премією "герої нашого часу" зі словами вітання від Володимира Путіна.

"У зв’язку з цим Україна закликала національні федерації гімнастики інших країн не підтримувати кандидатів від росії та білорусі. Підтримка таких кандидатів, зазначається у заяві, означатиме ігнорування страждань українських спортсменів та підриватиме принципи доброчесності й справедливості у спорті", - йдеться в заяві.